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Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle

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Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle
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Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 8 maçta sadece 373 dakika süre alan Hırvat oyuncunun daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Mateo Kovacic'i listesine aldı.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Manchester City'de bu sezon beklediği forma şansını bulamayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcu, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada toplam 373 dakika sahada kalabildi. Düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakan yıldız oyuncunun, kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TEMAS KURACAK

Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer şartlarını görüşmek üzere Manchester City cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor. Transferde somut gelişmelerin kısa süre içerisinde yaşanabileceği aktarıldı. 

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2023 yılından bu yana Manchester City'de oynayan Kovacic'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
cemil adıyaman:al bir emekli daha
Tüm yorumlar (9)
Bu haber 233 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıcemil adıyaman:★ Okurların en beğendiği

al bir emekli daha

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Polat:

babasini alin bu cok genc

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Evet Evet doğru bir hamle olur 32 yaşında olması bizim için ideal 32 yaşından aşağı oyuncu almamalıyız 32-38 arası olursa başka oyuncularda alınabir van dıjk var 35 yaşında

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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gürlek:

ye babam de babam hacı baba tektesi

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Haber Yorumlarıİskender Asyalı:

çok güzel devam edin böy

Yorum Beğen1
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