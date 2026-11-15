Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle

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Ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Mateo Kovacic'i listesine aldı.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Manchester City'de bu sezon beklediği forma şansını bulamayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcu, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada toplam 373 dakika sahada kalabildi. Düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakan yıldız oyuncunun, kış transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TEMAS KURACAK

Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer şartlarını görüşmek üzere Manchester City cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor. Transferde somut gelişmelerin kısa süre içerisinde yaşanabileceği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2023 yılından bu yana Manchester City'de oynayan Kovacic'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.