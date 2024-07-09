Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp

Erzurum'un Narman, Karayazı ve Oltu ilçelerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Karayazı ilçesinde sel nedeniyle bir çoban derede kayboldu.

Yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği şu günlerde Erzurum'u sel vurdu. 3 ilçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Narman ilçesinde yağışlar nedeniyle Alabalık Mahallesi'ndeki derelerde taşkın meydana geldi. Taşan dereler bazı tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

23 YAŞINDAKİ ÇOBAN DEREYİ GEÇERKEN SUYA KAPILIP KAYBOLDU

Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde hayvan otlatan 23 yaşındaki Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken akıntıya kapıldı. Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Derede kaybolan çobanı arama çalışmaları başlatılırken Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi de bölgeye gönderildi. İş makinelerinin de destek verdiği ekipler, çoban Yakup Eren'i arama çalışmasını sürdürüyor.

SEL SULARI ARAZİLERİ BASTI

Oltu ilçesinde bağlı Nügürcük Köyü'nde aşırı yağışlardan dolayı taşan Dümbüllü Deresi, vatandaşları korkuttu. Sel suları ile coşan dere ekili arazilere zarar verirken evleri de tehdit etmeye başladı. Vatandaşlar taşan dereden korunmak için kendi imkanları ile önlem alırken ekipler hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNİ DOLU VURDU

Öte yandan Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İyi Komşu ve Yolgözler köyleri beyaza büründü. Dolu sonrası başlayan sağanak yağmur ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Dolu ve sağanak yağışın tarım arazilerinde zarara yol açtığını belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "İlçemize bağlı İyi Komşu ve Yolgözler köyümüzde yoğun yağmur ve dolu etkili oldu. Tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü. Bu köylerimizde hasar tespit çalışmaları yapılıp çiftçilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.