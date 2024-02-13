Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende toprak kayması meydana geldi! Göçük altında kalan işçiler var

Erzincan İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

ERZİNCAN VALİSİ: "TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR"

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vali Hamza Aydoğdu, olayla ilgili açıklamasında "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil." ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI: "10-12 İŞÇİNİN TOPRAK ALTINDA OLMA İHTİMALİ VAR"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da olayla ilgili yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının başladığını belirterek 10-12 işçinin toprak altında olma ihtimaline işaret etti.

İLİÇ BELEDİYE BAŞKANI: "BÖYLE BİR KAZA İLK"

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Toprak altında kalanlar var, tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk." dedi.

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