Türkiye beyaza büründü! Kar şiddetini iyice artırdı, İstanbul ve Ankara dahil 39 ilde eğitime ara verildi

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı birçok şehirde etkisini artırırken, kar tatili haberleri de art arda geldi. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 26 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara dahil Türkiye'nin büyük bir bölümü için yoğun kar uyarısında bulundu. Uyarıların ardından yurtta birçok yerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı eğitimi de engellendi. Birçok ilden tatil haberleri art arda geldi.

BİTLİS

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti. Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı. Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü okulların kapalı olacağı duyuruldu. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

DİYARBAKIR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır kent genelinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler, Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinlidir" ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" açıklamasını yaptı.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUĞLA

Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Menteşe İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

SİİRT

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü ve ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar yağışı dolayısı 6-7 Şubat tarihlerinde okullar 2 gün tatil edildi.Elazığ'da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği'nden geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Bayburt İl genelinde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GİRESUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 6 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildiği belirtildi.

ADANA

Adana'nın Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twiter'dan yaptığı açıklamada 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamda "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." dedi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini belirtti.

YOZGAT

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

BURDUR

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

ERZURUM

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan engelli ve hamile olan personeller de 6 Şubat Pazartesi günü izinli sayılacak.

ISPARTA

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "Isparta İli genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitime 1 bir gün süre ara verilmesine karar verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla Niğde genelinde resmi ve özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinde 6 Şubat'ta bir gün süre ile eğitime ara verildiği kaydedildi. Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçesinde bütün okulların, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

AKSARAY

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 tatil, 16 oldu. Ama küçük bir ödeviniz var, sıkı giyinin, arkadaşlarınızla, ailenizle karın tadını doyasıya çıkarın. Kartopunun içine hayallerinizi ve heyecanlarınızı koyun, bakalım kim en uzağa fırlatacak? Bembeyaz bir güzelliğe bürünen ağaçları, çiçekleri seyretmeyi, sokaktaki dostlarımızı beslemeyi unutmayın."

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

YALOVA

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son meteorolojik verilere göre ilimizde; rüzgarın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı sistemle okula erişim sağlanan öğrenciler için bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz 06 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edecektir.

IĞDIR

Iğdır'da kar nedeniyle 3 köy okulunda 6 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının yoğun şekilde yaşandığı Gülpınar, Alibeyköy ve Kervansaray köylerinde eğitime bir gün ara verildi.

BALIKESİR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, görülen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki okullarda 6 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 6 Ocak Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca 6 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

TOKAT

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre 6 Ocak Pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilimiz genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verilmiştir." dedi.

KONYA

Yağış ve buzlanma nedeniyle de başta il merkezinde Meram, Selçuklu ve Karatay ilçeleri olmak üzere; Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Cihanbeyli, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Kamu kurumunda çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak. Kentteki Selçuk Üniversitesinde de eğitime ara verilirken, Necmettin Erbakan Üniversitesinde ise on-line olarak eğitim görülecek.

ÇANAKKALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilerin değerlendirildiği, buna göre olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasının beklendiğinden, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 6 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ANTALYA

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.

AYDIN

Karacasu Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü Aydın'ın Karacasu ilçesinde okulların tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

BİLECİK

Bilecik Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Bilecik'te uydu ve radar verilerine göre il genelinde kar yağışı devam etmektedir. Kar yağışının gece yarısından sonra hafif şekilde devam etmesi beklenirken 6 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak zaman zaman kuvvetli olacağı ve kuvvetli rüzgar ile beraber tipi şeklinde yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır." denildi.

BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde 6 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 6 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.