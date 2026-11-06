Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu

Ruhsatlı silah sahiplerini ilgilendiren yeni bir uygulama hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilere çelik kasa şartı getirileceğini açıkladı.

RUHSATLI SİLAHLARA ÇELİK KASA ZORUNLULUĞU GELİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bireysel silahların muhafaza edilmesine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığını duyurdu. Özellikle evlerde bulunan ruhsatlı silahların güvenli biçimde saklanmasını hedefleyen uygulamayla, silah ruhsatı verilecek kişilere yeni bir yükümlülük getirilmesi planlanıyor.

Konuk olduğu canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilerin çelik kasa bulundurmasının zorunlu hale getirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz. Silahı olanlar, silahlarını bir kasada muhafaza etsin. Almanya'da öyle mesela. Eğer silahınız varsa ve ruhsatlıysa onu çocuğun erişemeyeceği bir kasada muhafaza etmeniz gerekiyor.''

Kaynak: Haberler.com