Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu Haber Videosunu İzle
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ruhsatlı silah sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığını açıkladı. Silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa bulundurma zorunluluğu getirileceğini belirten Bakan Çiftçi, silahların özellikle çocukların erişemeyeceği alanlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'daki uygulamayı örnek gösteren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması, ruhsatlı silahların evlerde nasıl saklanacağına ilişkin yeni kuralları gündeme getirdi.

Ruhsatlı silah sahiplerini ilgilendiren yeni bir uygulama hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilere çelik kasa şartı getirileceğini açıkladı. 

RUHSATLI SİLAHLARA ÇELİK KASA ZORUNLULUĞU GELİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bireysel silahların muhafaza edilmesine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığını duyurdu. Özellikle evlerde bulunan ruhsatlı silahların güvenli biçimde saklanmasını hedefleyen uygulamayla, silah ruhsatı verilecek kişilere yeni bir yükümlülük getirilmesi planlanıyor. 

Konuk olduğu canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilerin çelik kasa bulundurmasının zorunlu hale getirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz. Silahı olanlar, silahlarını bir kasada muhafaza etsin. Almanya'da öyle mesela. Eğer silahınız varsa ve ruhsatlıysa onu çocuğun erişemeyeceği bir kasada muhafaza etmeniz gerekiyor.''

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan milyonlarca emekliye zam müjdesi
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat uylaş:

acil yapılmalı hatta çok zorunluluk olmadıkça da ruhsat verilmemeli ve sebebsiz yere ruhsatlı silah bile taşımak yasaklanmalı ruhsatsız silah taşımanın cezasıda ağır olmalı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber Yorumları?????? ????????:

Cok doğru karar Kazakistanda bizde öyle celik kasa mecburyetı var polisler eve gelip bakiyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj38

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam35

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü

Kızıyla arasında geçen diyaloğu anlattı! Cevabı kahkaha attırdı

Süleymancıların liderinin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Savcılık peşini bırakmıyor

Süleymancıların liderinin ölümünde savcılıktan kritik talep
Adliyede 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar

Kadın adliye çalışanının 6,5 milyon liralık vurgununda karar çıktı
Ozan Tufan'a Sergen Yalçın'dan büyük şok! 'Alarmları kurduk' demişti

Böyle gülüyordu! Aldığı haberle yıkıldı
Kuyumcuları soyan anne, kız ve torun aynı evde yakalandı! Yıllarca hastaneye bile gitmemişler

3 kuşak firari aynı evde yakalandı! Hastaneye bile gitmemişler
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı18

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!