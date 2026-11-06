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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması 11 yıl sonra tamamlandı: 5 kişi hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi

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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması 11 yıl sonra tamamlandı: 5 kişi hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi
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Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma yaklaşık 11 yıl sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 5 şüphelinin otobüste bulunan 39 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerden bazılarının otobüsün güzergahını takip ederek diğerlerine bilgi verdiği, onların da av tüfeğiyle saldırıyı gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
  • İddianamede şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve otobüs sahibine yönelik "mala zarar verme" suçlarını iştirak halinde işlediği değerlendirildi.
  • Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı, araçta maddi hasar oluştu; ilk soruşturma 2020'de kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapanmış, dosya 2026'da yeni delillerle yeniden açılmıştı.

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin soruşturmada yeni deliller doğrultusunda iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere yer verdi.

OTOBÜSÜN GÜZERGAHINI TAKİP EDİP HABER VERMİŞLER

İddianamede, şüphelilerden bazılarının Fenerbahçe takım otobüsünün güzergahını takip ederek aracın gelişini diğer şüphelilere bildirdiği değerlendirildi.

Diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları belirtildi.

HTS KAYITLARI VE KRİMİNAL RAPORLAR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin yanı sıra şüphelilere ait HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosyadaki diğer bulgular birlikte değerlendirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda 5 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

39 KİŞİYİ "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇLAMASI

Hazırlanan iddianamede, 5 şüphelinin otobüste bulunan 39 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve otobüs sahibine yönelik "mala zarar verme" suçlarını iştirak halinde işledikleri değerlendirildi. Savcılık, şüphelilerin söz konusu suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

KAFİLE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, aracın şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştı.

Şoförün yaralanması nedeniyle takım otobüsü kaza tehlikesi atlatırken, araçta bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları da saldırıdan etkilenmişti. Saldırı sonucunda otobüste maddi hasar meydana gelmişti.

Saldırıya ilişkin yürütülen ilk soruşturmada, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle 2020 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Dosya, 2026 yılında yeni deliller doğrultusunda yeniden açılmıştı.

HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesinin ardından 11 Ağustos 2026'da 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli firari olarak aranmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklanmış, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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