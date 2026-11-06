Adalet Bakanı Gürlek: Adliyenin kapısından giren herkes, devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir

Haber: Gülten AKGÜL – Kamera: Serhat YETÜT

(MARDİN) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Midyat Adliye Sarayı açılışında yaptığı konuşmasında, "Sabırla dinlenen, doğru bilgilendirilen ve saygıyla karşılanan insanın devletine duyduğu güven güçlenir. Adliyenin kapısından giren herkes, devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temasları kapsamında yapımı tamamlanan Midyat Adliye Sarayı'nın açılışına katıldı.

Açılışa Bakan Gürlek ve Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay ile çok sayıda davetli katıldı.

Midyat Adliye Sarayı'nın açılış programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şehirlerin hak ettiği, yüksek standartlı binalara ve eserlere kavuşturarak, toplumsal huzuru, birliği ve beraberliği temsil eden, koruyan ve sağlam temeller üzerinde taşıyan köklü kavramlara verdiğiniz değeri de ortaya konulacağını söyledi.

"KAMU BİNALARIMIZ, HEM BUGÜNÜMÜZ HEM DE GELECEK NESİLLER İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇTIR"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asırdır, aziz milletimizin refahı için hayata geçirdiğimiz her projede, gerçekleştirdiğimiz her icraatta temel prensibimiz olmuştur" diyen Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bununla birlikte, devletin milletle bağlarının tesisinde ve hizmetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan kamu binalarımız, hem bugünümüz hem de gelecek nesiller için büyük bir kazançtır. Tüm bakanlıklarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı idealimize yakışır daha nice yatırımı şehirlerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin, hem maddi hem de manevi kalkınma mücadelesini hedeflerine ulaştıracak adımları tereddütsüz bir şekilde atmaya devam edeceğiz."

"MİDYAT FARKLI İNANÇLARI VE KÜLTÜRLERİ BULUŞTURAN HAYATIYLA ÜLKEMİZİN MÜSTESNA İLÇELERİNDEN BİRİDİR"

Daha sonra söz alan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, konuşmasına Midyat'in önemine değinerek, "Köklü tarihi, farklı inançları ve kültürleri buluşturan hayatıyla ülkemizin müstesna ilçelerinden biridir. Taşına işlenen ustalığı, çarşısı, esnafı ve misafirperver insanıyla kıymetli bir kültür mirasını yaşatmaktadır. Böylesine kıymetli bir ilçeye hizmet etmek, geçmişine duyduğumuz saygıyı geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla tamamlamayı gerektirir" ifadelerini kullandı.

"ADALET TEŞKİLATIMIZIN İMKANLARINI GÜÇLENDİREN YATIRIMLAR ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

Yargı çevresinde 125 bini aşkın vatandaşa hizmet veren Midyat Adliyesi'nde 22 hakim ve Cumhuriyet savcısını görev yaptığını anlatan Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Soruşturmaların, duruşmaların, icra ve kalem hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, teşkilatımız için dikkat ve emek gerektiren bir çalışma temposu oluşturuyor. Böylesine geniş bir nüfusa hizmet veren adliyemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 bin metrekareyi aşan yeni adalet sarayımızı ilçemize kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adalet teşkilatımızın imkanlarını güçlendiren yatırımlar ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilmiştir. Kendilerine, bu hizmetlere ve yargı camiamızın ihtiyaçlarının karşılanmasına verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımların vatandaşımızın hayatında karşılık bulması için hizmetin işleyişini de geliştirmek zorundayız."

"AMACIMIZ GECİKMEYE YOL AÇAN İDARİ VE TEKNİK AKSAKLIKLARI TESPİT EDEREK ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNMAKTIR"

"Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde önemle durduğumuz meselelerden biri, insanımızın adalet hizmetine ulaşırken ve dosyasının sonucunu beklerken karşılaştığı güçlükleri azaltmaktır" diyen Bakan Gürlek, "Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Alo Adalet 135 hattını ülke genelinde hizmete sunduk. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin başvuruları alıyor, değerlendirilmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız bu kapsamdaki taleplerini adliyelerdeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak veya UYAP Vatandaş Portal üzerinden de iletebiliyor. Vatandaşımızın adalet talebini duymak kadar, gecikmeye ilişkin başvurusunu takip etmek de sorumluluğumuzdur. Amacımız, yargı yetkisine ve bağımsızlığına saygı içinde, gecikmeye yol açan idari ve teknik aksaklıkları tespit ederek çözümüne katkı sunmaktır. Başvurusunu ileten vatandaşımız, talebinin değerlendirildiğini ve yaşadığı güçlüğün takip edildiğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ADALET HİZMETİNDE VATANDAŞIN ZAMANINI DA HAKKI KADAR KIYMETLİ BİLMEK ZORUNDAYIZ"

Hizmete erişimi kolaylaştıran bir diğer adım da e-Avukat uygulaması olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Avukatlarımızın ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayarak ulaşım yükünü azaltıyor, savunma hakkının etkin kullanılmasını destekliyoruz. Benzer bir yaklaşımla Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında adliye hizmetlerini yirmi dört saat esasına göre sunuyoruz. İlgili adli işlemlerin havalimanında yürütülebilmesiyle sevk ve bekleme kaynaklı zaman kaybını azaltıyoruz. Adalet hizmetinde vatandaşın zamanını da hakkı kadar kıymetli bilmek zorundayız. Gereksiz yere uzayan her işlem, insanımız için yeni bir yolculuk, işinden ayrı kaldığı bir gün ve ailesiyle birlikte taşıdığı bir kaygıdır. Bu nedenle teknolojiyi, personelimizi ve hizmet imkanlarımızı vatandaşın üzerindeki yükü hafifletecek şekilde değerlendiriyoruz. Aynı anlayışla, adliyeye gelen yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve çocuklarıyla gelen ailelerimizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Herkesin doğru bilgiye ulaşabilmesi, başvuracağı birimi bulabilmesi ve işlemini güçlük yaşamadan takip edebilmesi hizmetimizin temel gerekleridir."

"SABIRLA DİNLENEN VE SAYGIYLA KARŞILANAN İNSANIN DEVLETİNE DUYDUĞU GÜVEN GÜÇLENİR"

Adliyelerdeki çalışma temposunu mesleki hayatı boyunca yakından yaşadığını hatırlatan Bakan Gürlek, "Her dosyanın dikkat, her kararın titiz bir değerlendirme, her işlemin özen istediğini biliyorum. Bakanlık olarak, görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz imkanları geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni mahkemeleri faaliyete geçiriyor, ihtisaslaşmayı güçlendirerek iş yükünün karşılanmasını ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Personel ve altyapı ihtiyaçlarını da sahadan gelen tespitlerle birlikte değerlendiriyoruz. Sizlerden beklentimiz, bu gayreti vatandaşımıza gösterdiğiniz özenle tamamlamanızdır. Sabırla dinlenen, doğru bilgilendirilen ve saygıyla karşılanan insanın devletine duyduğu güven güçlenir. Adliyenin kapısından giren herkes, devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA