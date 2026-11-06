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Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi

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Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. Liverpool galibiyetinde tüm payın Kuyt ve ekibine ait olduğunu vurgulayan Belözoğlu, yeni teknik kadrosunun 12-13 kişiden oluşacağını belirterek, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

  • Emre Belözoğlu, Dirk Kuyt'ın teknik ekipte yer alıp almayacağına dair değerlendirme sürecinin sürdüğünü ve kulübün en yakın sürede açıklama yapacağını söyledi.
  • Belözoğlu, 12-13 kişiden oluşacak teknik ekibinde 6 pro lisanslı antrenör ve daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış bir İspanyol yardımcı antrenörün bulunacağını açıkladı.
  • Belözoğlu, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyette payı olduğunu söylemenin doğru olmayacağını, başarının Dirk Kuyt ve ekibine ait olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte teknik ekipte nasıl bir yapılanmaya gidileceği merak konusu oldu. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımı geçici olarak çalıştıran ve Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın görevine devam edip etmeyeceği, Belözoğlu'nun imza töreninde gündeme geldi. Yeni teknik direktör, Hollandalı çalıştırıcının geleceği hakkında kesin bir karar açıklamazken kurulacak ekibin ayrıntılarını paylaştı.

DIRK KUYT FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

İmza töreninde Dirk Kuyt'ın teknik ekipte yer alıp almayacağı sorulan Emre Belözoğlu, değerlendirmelerin sürdüğünü belirterek kulübün kısa süre içerisinde açıklama yapacağını söyledi.

Belözoğlu, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız. Ekibimi kulübümüz açıklayacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Kuyt'ın Fenerbahçe'deki geleceği konusunda henüz kesin bir karar duyurulmadı.

"12-13 KİŞİLİK GÜÇLÜ BİR EKİP KURDUK"

Yeni teknik ekibinin yapısına ilişkin de bilgi veren Belözoğlu, farklı alanlarda deneyim sahibi isimlerle çalışacağını açıkladı. Ekibinde 6 pro lisans sahibi antrenörün bulunacağını belirten genç teknik adam, İspanyol bir yardımcı antrenörün de kendisine destek vereceğini söyledi.

Belözoğlu, "12-13 kişi olacak. 6 tane pro lisanslı, kendi dallarında gerçekten donanımlı, 100 üstü elit seviyede teknik adamlık ya da işin içinde bulunmuş, gerek milli takımlarda gerek değerli kulüplerde hizmet etmiş isimler var. Daha önce büyük teknik adamlara yardımcılık yapmış İspanyol destekçimiz olacak" dedi. Yeni ekibin Fenerbahçe'nin sorumluluğunu taşıyabilecek isimlerden oluştuğunu vurgulayan Belözoğlu, "Hem güçlü hem camianın sorumluluğunun bilincinde, Samandıra'nın mahremiyetini koruyacak güçlü bir ekip kurduk. İnşallah mahcup olmayız" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL GALİBİYETİNDE PAYIM OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ"

Emre Belözoğlu'na imza töreninde Liverpool karşılaşması öncesinde Samandıra'ya yaptığı ziyaret de soruldu. Futbolcularla görüşmesinin galibiyete etkisi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Belözoğlu, başarının Dirk Kuyt ve ekibine ait olduğunu vurguladı.

Belözoğlu, "Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım" dedi.

Kuyt ve ekibinin emeğine dikkat çeken Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi."

"FENERBAHÇE'NİN NASIL BİR OYUN İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Yeni dönemde sahaya yansıtmak istediği futbol anlayışına da değinen Belözoğlu, Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve kupalar kazandığını hatırlatarak camianın beklentilerini yakından tanıdığını söyledi.

Belözoğlu, "Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda" ifadelerini kullandı.

Takımın kısa sürede istenilen oyun anlayışına kavuşması için çalışacaklarını belirten Belözoğlu, "Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam" dedi.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖzcan Demirbas:

Kuyt’u bilmem ama,önce oğuz çetin’in kulüple derhal ilişkisinin kesilmesi lazım..

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Haber Yorumlarıturgutcay:

zeki Murat göleyi gönderin. o adam 13 senedir Fenerbahçe’de ve 13 senedir şampiyon olamadık

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