Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayan Matthew Morris, arkadaşıyla çıktığı balık avında hayatının sürprizini yaşadı. Yakaladığı barramundi türü balık, Morris'e tam 1 milyon dolar kazandırdı.

DAKİKALARCA MÜCADELE ETTİ

Corroboree Billabong bölgesinde suya açılan ve Morris'in oltasına tekne rampasından yalnızca birkaç yüz metre uzaklaştıklarında bir balık takıldı. Ancak balığı tekneye almak kolay olmadı. Oltaya takılan barramundi, teknenin motorunun çevresinde iki kez dolanarak Morris'e zor anlar yaşattı. Balığı sonunda tekneye çekmeyi başaran Morris, üzerindeki kırmızı etiketi görünce büyük bir sürprizle karşılaştı.

KÜÇÜK BİR ETİKET MİLYONER YAPTI

Balığın üzerindeki etiketin, "Million Dollar Fish" (Milyon Dolarlık Balık) yarışmasının 1 milyon dolarlık büyük ikramiyesine ait olduğu anlaşıldı. Böylece Morris, 12 yıldır düzenlenen yarışmada bu ödülü kazanan ikinci balıkçı olarak kayıtlara geçti. Yarışmaya her sezon katıldığını anlatan Morris, bir gün büyük ödülün kendisine çıkacağını hiç düşünmediğini belirtti.

İLK ÖNCE BİR EV ALACAK, İŞİNİ İSE BIRAKMAYACAK

Beklenmedik kazancın ardından Morris'in ilk hedefi ev sahibi olmak. Ödülün geleceğini güvence altına almasına yardımcı olacağını söyleyen talihli balıkçı, işinden ayrılmayı ise düşünmüyor.

Morris'in annesi Carolyn de oğlunun çocukluğundan beri balık tuttuğunu anlattı. Balıkçılığın aile yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Carolyn, oğlunun milyon dolarlık ödülü kazandığı haberine inanmakta güçlük çektiğini söyledi.

SULARDA 96 ÖDÜLLÜ BALIK DAHA VAR

Kuzey Bölgesi Hükümetince düzenlenen yarışmada büyük ödülün kazanılması, diğer balıkçılar için fırsatların sona erdiği anlamına gelmiyor.

Organizatörlerin açıklamasına göre bölgedeki sularda, her biri en az 10 bin dolar değerinde ödül taşıyan 96 etiketli barramundi daha bulunuyor. Yarışma mart ayının sonuna kadar sürecek.

Öte yandan organizasyonun hayır kurumlarına sağladığı destek de devam ediyor. Bugüne kadar 130 bin doları aşan bağışlara, Morris'in yakaladığı balık sayesinde 10 bin dolar daha eklenecek. Bu tutar Kuzey Bölgesi Cankurtarma Derneğine aktarılacak.

Kaynak: Haberler.com