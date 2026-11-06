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8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş

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8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in, katliamdan bir gün önce İzmir'de kendisine yardım eden muhtarı arayarak helallik istediği ortaya çıktı. Özdemir'in telefonda "Bana çok emeğin geçti, hakkını helal et" dediğini anlatan muhtar, 9 dakika süren görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

  • Arif Sefa Özdemir, geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldı; biçerdöver tarlada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
  • Özdemir, Ayazini köyü çıkışında Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak'ı pompalı tüfekle öldürdü.
  • Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan, olaydan bir gün önce Özdemir tarafından aranarak helallik istendiğini aktardı.

Afyonkarahisar'da kan donduran cinayetlerin biçerdöver kavgasıyla başladığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, Jandarmadaki ifadesinde, geçen yıl Ahmet Uzel isimli şahıstan 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

3 KİŞİYİ AYAZİNİ KÖYÜ ÇIKIŞINDA ÖLDÜRDÜ

Özdemir, iddiaya göre olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.

BİR GÜN ÖNCE MUHTARI ARAYIP "HELALLİK" İSTEMİŞ

Saldırılan sebebi olarak gösterilen biçerdöver Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde olduğu anlaşıldı. Olaydan öncede zanlı Arif Sefa Özdemir'in kendisini aradığını anlatan Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan "Arif Sefa Özdemir çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Yok, sağlık durumum iyi' dedim. 'Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et' dedi. Ben de 'Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim' dedim. 'Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok' dedi, 'Hakkını tekrar helal et' dedi. Ben de 'Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun' dedim. Ben ona lastik alıvermiştim" diye konuştu.

BİÇERDÖVERİ YANAN ÖZDEMİR'E KÖYLÜ 50 BİN TL YARDIM PARASI TOPLAMIŞ

Olayı haberleri izlerken öğrendiğini söyleyen Kavlagan, "Bende ‘Biçerci Arif' olarak kayıtlıydı. Ben de lastik aldığım için faturaya baktım. Arif Sefa Özdemir yazıyordu, oradan anladım. Gece haberlerde ismini duyunca ‘eyvah, bizim biçerci bu' dedim. Devamlı alkol kullanırdı. Biçerdöveri ovadan traktörle biz getirdik" dedi.

Arif Sefa Özdemir'in yanan biçerdöveri için köylünün yardım topladığını söyleyen Kavlagan, "Kendisi için 50 bin liraya yakın bir para topladık. Esnaf, lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu yardımcı oldu. Biz de yardımcı olduk. Sonra buradan gitti, ‘Tekrar bir ortak biçerdöver aldım' dedi, ‘Ondan da darbe yedim' dedi. Ben de ‘Dikkat et biraz kendine, böyle her şeye girme' dedim. ‘Abi, yapacak bir şey yok' dedi. Aramızda 9 dakikalık konuşma oldu" ifadelerini kullandı.

"YARDIM ETTİĞİM İÇİN PİŞMAN OLDUM"

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök ise "Hasat zamanı biçmeye başladık. Ben de köydeydim. Oğlum beni aradı ‘Baba, biçer yanıyor' dedi. Buraya geldim ama ben gelinceye kadar biçerdöver de tarla da yanmış. Olayı bugün öğrendim. Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum. Arif Seza Özdemir için biz köyde para topladık. Biçerdöver borcu varmış. Tarlamız da mahsulümüz de yandı. Şikayetçi olmadık" diye vurguladı. 

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Kaynak: Haberler.com
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