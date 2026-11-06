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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı Haber Videosunu İzle
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı
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Fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Ankara'da bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldı. Simit tezgahına asılan "Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir" yazısı dikkat çekti.

  • Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla tutuklandı; eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Ankara'daki bir camide dağıtılan hayır simitlerinin tezgahında 'Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir' yazısı yer aldı.
  • Savcılığa göre Kaya, Özata Denizcilik'e ait OZATD hisselerini fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün önce 16 Eylül'de Tera Yatırım'a virman yoluyla devretti ve satış bedeli aynı gün hesabına yatırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir camide cemaate hayır simidi dağıtıldığı belirtilirken, simit tezgahındaki yazıda Kaya'nın tutuklanmasına gönderme yapıldı.

SİMİT TEZGAHINA DİKKAT ÇEKEN YAZI ASILDI

Ankara'daki bir camide dağıtıldığı belirtilen hayır simitlerinin bulunduğu tezgahta, "Foncu FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simididir" ifadeleri yer aldı. Yazıda kullanılan FBSK kısaltmasıyla eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme yapıldı. Simitlerin kim tarafından dağıtıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ESKİ BAKAN FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ikinci kez şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken eşi İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCEKİ İŞLEM DOSYADA

Soruşturma dosyasında, Kaya'nın Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait OZATD hisseleriyle gerçekleştirdiği işlemler de yer aldı. Savcılığın sevk yazısına göre Kaya, Nisan 2026'da aldığı hisseleri, fonlarla ilgili tasfiye kararının verildiği 17 Eylül'den bir gün önce, 16 Eylül'de devretti.

Hisselerin borsada satılmak yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla aktarıldığı ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı belirtildi. Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle görüşmelerini ve işlem tarihini dikkate alarak tasfiye kararından önceden haberdar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

★ Okurların en beğendiği yorum
İsmail Yıldırım:Bundan 10 kat daha fazla vurgun vuran yazıcının oğlu nerede, paraları yiyor
Tüm yorumlar (5)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıslymnsdnr2164:

Allah camide hayır simidi dağıtılması kabul etmesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
Haber Yorumlarıİsmail Yıldırım:★ Okurların en beğendiği

Bundan 10 kat daha fazla vurgun vuran yazıcının oğlu nerede, paraları yiyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Tamam Fatma Betül suçlu ama asıl malı götürenler hala devam ediyor...

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Fatma Betül'ün suçu ne !

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Haber YorumlarıCamoka99:

millet yorulmuş belli ki

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