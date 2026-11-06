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Fatih Erbakan, Kaya'nın tutuklanması sonrası örgütün liderinin kim olduğunu sordu

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Fatih Erbakan, Kaya'nın tutuklanması sonrası örgütün liderinin kim olduğunu sordu
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Fatih Erbakan, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'örgüte üye olma' suçlamasıyla tutuklandığını hatırlatarak örgütün kurucu liderini sordu. Erbakan, 'Peki örgütün tek üyesi Betül Sayan Kaya mı?' diyerek diğer üyelerin ve liderin kim olduğunu sordu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın "örgüte üye olma" suçlamasıyla tutuklandığına dikkati çekerek, "Peki örgütün tek üyesi Betül Sayan Kaya mı? Diğer üyeleri kimler, suç işleme amacıyla kurulan ve ülkeyi dolandıran bu örgütün kurucu lideri kim ve nerede bu lider? Her örgütün bir lideri var da bu örgütün lideri yok mu" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 'suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamasıyla tutuklandı. İlk günden söyledik; bu dolandırıcılık münferit değil, örgütlü bir dolandırıcılık. Nihayet mahkeme de teyit etti; ortada örgüt var, bu örgütün üyeleri de var" dedi.

Erbakan, "Peki örgütün tek üyesi Betül Sayan Kaya mı? Diğer üyeleri kimler, suç işleme amacıyla kurulan ve ülkeyi dolandıran bu örgütün kurucu lideri kim ve nerede bu lider? Her örgütün bir lideri var da bu örgütün lideri yok mu? İlk gün atılması gereken adımları, kamuoyu baskısı oluştuktan sonra ağır ağır atmaya başladığınızı biz görüyoruz da milletimiz görmüyor mu? Tekrar soruyoruz: Lidersiz örgüt mü olur? Suç belli. Örgüt belli. Peki bu örgütün lideri kim?" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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