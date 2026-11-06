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Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol

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Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol
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Türkiye 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasında inanılması güç bir an yaşandı. Bursasporlu Bayramov, ilk yarının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından kendi kalesine gol attı. 45+6. dakikada gelen sıra dışı gol, karşılaşmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

  • Bursaspor-Antalyaspor maçında Bursaspor forması giyen Bayramov, ceza sahası dışından kendi kalesine gol attı.
  • Gol, ilk yarının 45+6. dakikasında gerçekleşti.
  • Karşılaşma Türkiye 1. Lig'de zirve mücadelesini ilgilendiriyor.

Böyle gol futbol sahalarında ender görülüyor. Bursaspor ile Antalyaspor arasındaki mücadelede ilk yarının son anlarında yaşanan pozisyon, maçın önüne geçti.

CEZA SAHASI DIŞINDAN KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Türkiye 1. Lig'de zirve mücadelesi açısından önem taşıyan Bursaspor-Antalyaspor maçında futbolseverleri şaşırtan bir pozisyon yaşandı. Bursaspor forması giyen Bayramov, ceza sahası dışından kendi kalesine gol gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bu pozisyon, alışılmış kendi kalesine gol görüntülerinden farklıydı. Çünkü top, kale önünde yaşanan yakın mesafeli bir müdahalenin ardından değil, ceza sahasının dışından Bursaspor ağlarıyla buluştu. Bayramov'un kendi kalesine attığı gol, özellikle gerçekleştiği mesafe nedeniyle dikkat çekti. Zirve yarışını ilgilendiren bir karşılaşmada yaşanan bu hata, maçın en çarpıcı anlarından biri olarak öne çıktı. 

45+6. DAKİKADA İNANILMAZ ANLAR

Mücadelenin ilk yarısının tamamlanmasına saniyeler kala Bursaspor adına talihsiz bir an yaşandı. 45+6. dakikada Bayramov'un kendi kalesine attığı gol, karşılaşmanın uzatma bölümüne damga vurdu.

Kaynak: Haberler.com
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