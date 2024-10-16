Üye Girişi
Haberler

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Malatya olan depremin büyüklüğünün 5.9 olduğu belirtildi. Malatya ve Elazığ'da eğitime bir gün ara verildi.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verirlerine göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 10.46'da kaydedilen sarsıntı yerin 10.07 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, başta Doğu Anadolu olma üzere Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da da birçok ilden hissedildi. Suriye devlet basınının aktardığına göre, sarsıntı, Suriye'nin Halep,Haseke ve Deyr El Zor bölgelerinden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6.0 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. Rasathaneye göre sarsıntı yerin 6.5 kilometre derinliğinde meydana geldi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yere verdi:

" Malatya'nın Kale ilçesinde büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi

VALİ HATİPOĞLU: TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Bakan Yerlikaya gibi ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun. Merkez üssü Malatya olan deprem ile ilgili tümekiplerimiz sahada araştırmaya başladılar."

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" dedi.

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

MALATYA VALİSİ: EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.

ELAZIĞ'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya'nın ardından Elazığ'da da Vali Numan Hatipoğlu eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Malatya Deprem Elazığ Güncel AFAD

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı

 Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
Real Madrid tecavüzle suçlanan Mbappe'yi sildi, biz Atakan'a pasta üflettik

İspanyollar sildi, biz pasta üflettik
500

Yorumlar (26)

dehide:

Bakın hep aynı yerlerde oluyor bu bir uyarı kendinize çeki düzen verin artık lütfen.

53
153
yanıtYanıtla
Üveys Uyanık:

herkes yoldan çıkmış helak olmak için bir neden yok

60
63
yanıtYanıtla
semson 12:

deprem için saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen

82
13
yanıtYanıtla
oguz:

şimdi ceplere mesaj gelir yardım iban hesabı

19
36
yanıtYanıtla
Bir kul null:

antep hissetti mi ?????????

38
2
yanıtYanıtla
FONCUSAVAR:

Geçmiş olsun Güzel ülkem... Depremzeler için Devletim ev yapıyor ahbap topladığı paraları ne yaptı?

13
22
yanıtYanıtla
Nizamettin null:

BEN DEPREM DEN ÖNCE BANA GOOGLE BİLDİRİM GELDİ DEPREM GELİYOR DİYE DERİNLİK VE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİLDİ DİYARBAKIR DAN

15
6
yanıtYanıtla
Cengaver Baran:

Ani hava soğumasıyla deprem arasında bağlantı var hava ani olarak soğumadan önce deprem oluyor

5
16
yanıtYanıtla
metin baz:

Batman'da iyi hissettik.

18
1
yanıtYanıtla
Muhammet Kemal Ballı:

Yine Adıyaman'ı yazmamışsınız. Oysa çok kötü hissettik.

17
0
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi? DİYARBAKIR'DA DEPREM! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi? 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.