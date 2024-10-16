3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verirlerine göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 10.46'da kaydedilen sarsıntı yerin 10.07 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, başta Doğu Anadolu olma üzere Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da da birçok ilden hissedildi. Suriye devlet basınının aktardığına göre, sarsıntı, Suriye'nin Halep,Haseke ve Deyr El Zor bölgelerinden de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6.0 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. Rasathaneye göre sarsıntı yerin 6.5 kilometre derinliğinde meydana geldi

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA BAŞLADIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yere verdi:

" Malatya'nın Kale ilçesinde büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ HATİPOĞLU: TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Bakan Yerlikaya gibi ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun. Merkez üssü Malatya olan deprem ile ilgili tümekiplerimiz sahada araştırmaya başladılar."

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Meydana gelen depremin hemen akabinde tüm ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Şu ana komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" dedi.

MALATYA VALİSİ: EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.

ELAZIĞ'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya'nın ardından Elazığ'da da Vali Numan Hatipoğlu eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.