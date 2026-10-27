Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

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Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı anlar yaşandı. Savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı asker, kendisini onurlandırmak amacıyla sahaya davet edildi. Karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu gerçekleştiren asker, maç öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

ARDA TURAN BOYNUNA SARILDI, FORMA HEDİYE ETTİ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da Ukraynalı askere özel ilgi gösterdi. Askerin boynuna sarılan Turan, kendisine forma hediye ederek destek verdi. Savaşta kolunu kaybeden askere yapılan bu jest, karşılaşma öncesinin en anlamlı anlarından biri oldu.