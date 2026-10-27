Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'da savaş sırasında kolunu kaybeden bir asker, Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşmada onurlandırıldı. Maçın sembolik başlama vuruşunu yapan askere Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da sarılarak forma hediye etti.

Shakhtar Donetsk ile Zorya arasında oynanan karşılaşma öncesinde anlamlı anlar yaşandı. Savaşta kolunu kaybeden Ukraynalı asker, kendisini onurlandırmak amacıyla sahaya davet edildi. Karşılaşmanın sembolik başlama vuruşunu gerçekleştiren asker, maç öncesinde futbolcularla bir araya geldi.

ARDA TURAN BOYNUNA SARILDI, FORMA HEDİYE ETTİ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan da Ukraynalı askere özel ilgi gösterdi. Askerin boynuna sarılan Turan, kendisine forma hediye ederek destek verdi. Savaşta kolunu kaybeden askere yapılan bu jest, karşılaşma öncesinin en anlamlı anlarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Şişli'de çatıdan düşüp ölen Kazakistanlı kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! Ev arkadaşı ve sevgilisi serbest

Ölümünden 1 saat önce çekildi! Ev arkadaşına 'Sen uyu' demiş
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı

MHP'li meclis üyesinin katil zanlısı tuvalette yakalandı
Brezilya'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Ülkede işler karıştı: Seçimi kaybetti, yurt dışı çıkış yasağı geldi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var

İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var
Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane oldu! 25 yıl sonra ödülü kazanan ilk İngiliz

Ballon d'Or'da 25 yıllık hasret bitti! Ödül o yıldızın oldu