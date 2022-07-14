Datça ve Çeşme alev alev! İki bölgede de evler tahliye edildi, çalışmalar canhıraş sürüyor

Ege kıyıları yine alevlerle mücadele veriyor. Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına 20 helikopter ve 10 uçakla müdahale sürerken, bazı evlerin zarar gördüğü ve bölgede tahliyelerin devam ettiği öğrenildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini arttırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 20 helikopter ve 10 uçak ile havadan, onlarca arazöz ve orman işçisi ise karadan müdahalede bulunuyor.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre bazı evler alevlerden zarar gördü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki 20 ev tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 orman işçisi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın bölgesine müdahalede bulunan yangın söndürme uçaklarının denizden su alırken çevre güvenliğini sağlaması için üç sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildiği, ayrıca bu botların olması muhtemel kıyıdan tahliyelerde vatandaşları alandan uzaklaştıracağı öğrenildi.

BAKAN KİRİŞÇİ: GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİ DENEYECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

TARIM VE ORMAN ORMAN BAKANLIĞI: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve bin 138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için ormanın kahramanları cansiparane çalışıyor.

DATÇA BELEDİYESİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLADI

Datça Belediyesi, ilçede bugün öğlen saatlerinde başlayan ve hala devam eden orman yangını nedeniyle sosyal medya hesabında bir ihtiyaç listesi yayınladı. Belediyenin paylaşımında şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın dikkatine; yangın ile ilgili ihtiyaçların toplanma noktası olarak belirlenmiş tek yer, liman girişindeki belediyemize ait sosyal tesislerdir. Güncel ihtiyaç listesi; soğuk sandviç için ekmek ve kaşar, ayran, su, göz damlası, ağrı kesici, powerbank, konserve gıda, peynir, enerji içeceği, plastik çatal-kaşık."

BAKAN YANIK: 3 BİN TL NAKİT DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın nedeniyle evleri tahliye olan ailelere 3 bin TL nakit desteği verildiğini söyledi. Yanık, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattı. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'DEKİ YANGIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Datça'da yangın söndürme çalışmaları devam ederken İzmir'in Çeşme ilçesinde dün saat 13.25 sıralarında makilik alanda başlayan yangına da müdahaleler sürüyor. Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 40 arazöz, 11 yer ekibi, 9 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

İKİ SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Ekipler, rüzgar türbinlerinin olduğu alanda da etkili olan yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma sürdürüyor. Öte yandan, Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler önlem aldı. Önlemler kapsamında Sertur ve Özpamir siteleri boşaltıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İzmir Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğüne ve şahsa ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana gelen yangının can kaybı ve yaralanmaya yol açmadığını bildirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangının bir sivil toplum kuruluşu tarafından çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Yangının, hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesinden kaynaklanan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ve 7 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çeşme'nin Karaköy Mahallesi, Karahisar mevkiinde makilik arazi içerisinde bugün saat 13.25 sıralarında yangın çıktığı ilgili kurumlarımıza bildirilmiştir: Söz konusu yangının eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğüne ve bir kişiye ait yaklaşık 2 hektar makilik arazide meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edilmiştir. Yangının, bir STK tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır."

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler hakkında bilgi verilen açıklamanın devamında, "Yangın söndürme çalışmalarına; 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 6 itfaiye su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edilmiş olup, söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Öte yandan, yangın bölgesinde; emniyeti sağlamak, Trafik akışını düzenlemek ve yangın söndürme faaliyetlerini desteklemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığımız emir ve komutasında; 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma TOMA, 5 polis TOMA, 10 jandarma asayiş timi, 11 jandarma trafik timi, 1 istihbarat ve 1 KOM unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi görev yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

ÇEŞME BELEDİYESİ: OTOBANIN İZMİR YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çeşme Belediyesi yangınla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunduğu açıklamada "Vatandaşlarımızın dikkatine, Karaköy Mevkiinde başlayan, gün boyu etkisini sürdüren yangın nedeniyle kapatılan Çeşme Otobanı'nında Çeşme'ye geliş yönü açıktır. İzmir yönü tedbir amaçlı bir süre daha kapalı olacaktır." ifadelerine yer verdi.