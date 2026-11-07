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Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

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Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gözler Okan Buruk'un hücum hattında yapacağı tercihe çevrildi. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak Nijeryalı yıldızın yerine Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında Deniz Gül'ün ilk 11'de görev alması bekleniyor.

  • Victor Osimhen'in sol dizinde tespit edilen sakatlık nedeniyle ameliyat olacağı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
  • Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçında Osimhen'in yerine Deniz Gül'ün ilk 11'de oynaması bekleniyor.
  • Galatasaray, ligde liderlik koltuğunu korumak için Amed Sportif Faaliyetler karşısında galibiyet arıyor.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 11. haftada Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmaya önemli bir eksikle hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında sakatlanan Victor Osimhen'in ameliyat olacak olması, teknik direktör Okan Buruk'u hücum hattında değişikliğe yöneltti. Sarı-kırmızılılarda yıldız golcünün yokluğunda sahaya çıkması beklenen isim belli oldu.

OSIMHEN 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sol dizinde sorun tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından Nijeryalı futbolcunun operasyon geçirmesine karar verildi. Yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek olan yıldız golcü, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

OKAN BURUK'UN TERCİHİ DENİZ GÜL

Osimhen'in sakatlığı sonrası Galatasaray'da santrfor bölgesi için Deniz Gül ismi ön plana çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Amed Sportif Faaliyetler karşısında Nijeryalı yıldızın yerine genç futbolcuya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılıların hücum hattında önemli bir değişiklik yaşanacak.

GÖZLER AMEDSPOR MAÇINA ÇEVRİLDİ

Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda Amed Sportif Faaliyetler karşısında galibiyet arayacak. Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihinin nasıl sonuç vereceği merak edilirken Deniz Gül'ün performansı da karşılaşmanın dikkat çeken başlıklarından biri olacak.

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Kaynak: Haberler.com
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