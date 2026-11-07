Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Al-Rubaie'nin açıklamalarına Irak Futbol Federasyonundan sert tepki geldi. Federasyon Sözcüsü Ahmed Al-Falluji, bir futbolcunun milli takım tercihi nedeniyle tehdit edilmesini kınayarak sorumlular hakkında hukuki adım atılması çağrısında bulundu.

Al-Falluji, "Bu iğrenç bir açıklama. Bu sözleri sarf eden kişi hakkında yasal işlem başlatılmalı" ifadelerini kullandı. Federasyonun tepkisine rağmen Al-Rubaie hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İSVEÇ YERİNE IRAK'I SEÇMİŞTİ

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan Montader Madjed, futbol kariyerini İsveç'in Hammarby takımında sürdürüyor. Alt yaş kategorilerinde İsveç Milli Takımı'nın formasını giyen sağ kanat oyuncusu, 2023 yılında milli takım tercihini Irak'tan yana kullandı. Genç futbolcu, Irak A Milli Takımı'nda dört karşılaşmada görev aldı. Ancak bu yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videonun ortaya çıkması, Madjed ile milli takım arasındaki ilişkileri olumsuz etkiledi. Yaşananların ardından hatasını kabul eden futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.

YENİDEN ÇAĞRILDI AMA DAVETİ REDDETTİ

Taraflar arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlaması üzerine Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, Montader Madjed'i yeniden kadroya davet etti. Ancak 21 yaşındaki oyuncu, bu kez milli takıma katılmak istemediğini bildirdi. Kararının gerekçesini açıklayan Madjed, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum" dedi. Genç futbolcunun bu kararı, Al-Shorta yöneticisi Adi al-Rubaie'nin ölüm tehdidi içeren açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kaynak: Haberler.com