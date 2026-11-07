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Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

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Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
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Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına ilginç bir şart koştu. Genç taraftardan üzerindeki Galatasaray üstünü çıkarmasını isteyen Brown, isteğinin yerine getirilmesinin ardından fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Archie Brown, gittiği bir kahvecide Galatasaray taraftarıyla yaşadığı ilginç diyalogla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın kıyafetini giyen bir genç, Brown'ı görünce yanına giderek birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ancak İngiliz futbolcu, taraftarın isteğini kabul etmek için bir şart sundu.

GALATASARAY ÜSTÜNÜ ÇIKARMASINI İSTEDİ

Archie Brown, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen genç taraftardan üzerindeki Galatasaray kıyafetini çıkarmasını istedi. Fenerbahçeli futbolcunun bu şartını kabul eden genç, üzerindeki sarı-kırmızılı kıyafeti çıkardı. Brown da bunun ardından taraftarla birlikte fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAF İÇİN TAKIMININ KIYAFETİNİ ÇIKARDI

Bir kahvecide yaşanan olayda, farklı takımları destekleyen futbolcu ve taraftar arasında ilginç bir an yaşandı. Galatasaray taraftarının fotoğraf çektirebilmek için üzerindeki takım kıyafetini çıkarması, karşılaşmanın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Barış Polat
Barış Polat
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