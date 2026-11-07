Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da şakalaşan iki komşu esnaftan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da şakalaşan iki komşu esnaftan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor Haber Videosunu İzle
Erzurum'da şakalaşan iki komşu esnaftan biri pompalı tüfekle ağır yaralandı! Hayati tehlikesi sürüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde birlikte oturan iki komşu esnafın şakalaştığı sırada masanın üzerindeki ruhsatlı pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların yakından isabet ettiği Emirhan Kaban ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tüfeğin sahibi Haktan Gez gözaltına alındı.

  • Erzurum'un Yakutiye ilçesinde komşu esnaf Haktan Gez ile Emirhan Kaban'ın şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Emirhan Kaban ağır yaralandı.
  • Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
  • Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen tüfeğe el konuldu ve tüfeğin sahibi Haktan Gez gözaltına alındı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki komşu esnafın şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Kevelciler Caddesi'nde meydana geldi.

ŞAKALAŞIRKEN TÜFEK ATEŞ ALDI

Edinilen bilgilere göre, komşu esnaf oldukları öğrenilen Haktan Gez ile Emirhan Kaban birlikte oturdukları sırada şakalaşmaya başladı. Bu esnada masanın üzerinde bulunan ve Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen pompalı tüfekle uğraşıldığı sırada silah ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların yakından isabet ettiği Emirhan Kaban ağır yaralandı. Yaralı, olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi devam eden Emirhan Kaban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TÜFEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Olayda kullanılan pompalı tüfeğe polis ekiplerince el konulurken, tüfeğin sahibi Haktan Gez gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven Önemli:

nasıl yani ,eline almamışlar mı ,masada kendi kendine mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurumsal kariyerini bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı! BM'den ödül geldi

Plazayı bıraktı, babaannesinin mandalina bahçesini marka yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı ismi görevden aldı
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz34

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Görüntüye tepki yağıyor!
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı