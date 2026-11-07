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Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın

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Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın Haber Videosunu İzle
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklandı. Olayın yankıları sürerken Kaya'nın yıllar önce Süleyman Soylu'nun oturduğu koltuğu kapmak için verdiği mücadele yeniden gündem oldu.

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturması çerçevesinde ikinci kez ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

2017'DEKİ "KOLTUK KRİZİ" YENİDEN GÜNDEMDE 

Olayın yankıları sürerken Fatma Betül Sayan Kaya'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubunda yapacağı konuşma öncesi ekibinden bir kişiyi salona gönderen Fatma Betül Sayan Kaya, Süleyman Soylu'nun sürekli oturduğu koltuğu tutmasını istedi. 

EL KOL HAREKETİ YAPARAK KALDIRDI 

Koltuğa oturan kişi, Soylu'nun ekibinden gelenlerin yoğun baskıları sonucu koltuktan kalktı. Bir süre sonra salona Fatma Betül Sayan Kaya geldi. Kendisi için tutulan koltukta Soylu'nun ekibinden birinin oturduğunu görünce öfkeden deliye döndü. El kol hareketi yaparak koltuğa oturan kişiyi yerinden kaldırdı. Kameralar o anları anbean kaydetti.

SOYLU'NUN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI

Soruşturma sürecinin başından bu yana Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismini zikretmeyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da yeniden hatırlandı. Soylu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Erkan Arslan:İd idi çekemez söyleminin en iyi örneği
Tüm yorumlar (11)
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Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErkan Arslan:★ Okurların en beğendiği

İd idi çekemez söyleminin en iyi örneği

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

Erkan gel bilardo oynayalım seversinizzzz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
Haber Yorumlarıvedat cici:

128547Ab&: sizlerin işi gücü hakaret sizleri görüyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

128547Ab&: nasıl ahlaksız bir kitleye sahip olunduğunun net bir örneğisin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıOkur 4504:

Allah nefsimize bizi yenik düşürmesin.. Artık ne yaparsan yap bu damgayla ömür boyu yaşayacaksın..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıdilaver ovalı:

KOLTUK BELASI

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıAllahın kulu:

Allah rezil ederse sen kimsin diye sormaz

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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMicha Schmidt:

Aaaaah aaaaaah birde su netenyahuyu rezil etse. Bırakın kendinizi ve milleti kandırmayı

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Abi böyle makam, para hırsı olan kim varsa Ülke yönetiminden acilen uzaklaştırılmalı. Bunlardaki hırsdan vatandaşa çok zarar gelir. Geldide zaten

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