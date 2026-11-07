Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturması çerçevesinde ikinci kez ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2017'DEKİ "KOLTUK KRİZİ" YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın yankıları sürerken Fatma Betül Sayan Kaya'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubunda yapacağı konuşma öncesi ekibinden bir kişiyi salona gönderen Fatma Betül Sayan Kaya, Süleyman Soylu'nun sürekli oturduğu koltuğu tutmasını istedi.

EL KOL HAREKETİ YAPARAK KALDIRDI

Koltuğa oturan kişi, Soylu'nun ekibinden gelenlerin yoğun baskıları sonucu koltuktan kalktı. Bir süre sonra salona Fatma Betül Sayan Kaya geldi. Kendisi için tutulan koltukta Soylu'nun ekibinden birinin oturduğunu görünce öfkeden deliye döndü. El kol hareketi yaparak koltuğa oturan kişiyi yerinden kaldırdı. Kameralar o anları anbean kaydetti.

SOYLU'NUN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI

Soruşturma sürecinin başından bu yana Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismini zikretmeyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da yeniden hatırlandı. Soylu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz. Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir."

★ Okurların en beğendiği yorum Erkan Arslan: İd idi çekemez söyleminin en iyi örneği Tüm yorumlar (11)

İlgili Haberler