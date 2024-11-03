Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Çorum'da 5 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, servis edilen görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.
Çorum'da bir binada patlama meydana geldi. Bölgeyi savaş alanına çeviren patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Patlama sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken servis edilen fotoğraflar yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Patlamanın yaşandığı sokak molozlarla kaplandı.
SOKAK MOLOZLARLA KAPLANDI
İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.