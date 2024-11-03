Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çorum'da bir binada patlama meydana geldi. Bölgeyi savaş alanına çeviren patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlama sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken servis edilen fotoğraflar yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Patlamanın yaşandığı sokak molozlarla kaplandı.

SOKAK MOLOZLARLA KAPLANDI

İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ekipler, caddede büyük hasara yol açan patlama nedeniyle kurtarma çalışması yapıyor.