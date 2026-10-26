Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi

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Sakarya Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde yaşanan cinsel saldırı iddiası öğrenciler arasında endişeye neden oldu. Arkadaşıyla birlikte yürüyen bir kız öğrenci, kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Şüphelinin öğrenciyi yere yatırıp ormanlık alana sürüklediği öne sürülürken, olayın ardından polis ve savcılık harekete geçti.

ARKADAŞIYLA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, dün saat 20.20 sıralarında Sakarya Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. İddiaya göre F.I. isimli kız öğrenci, arkadaşı M.Ü. ile birlikte Teknokent yönüne doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Öğrencinin beyanına göre şüpheli, genç kıza aniden sarılarak onu yere yatırdı. Ardından ormanlık alana doğru sürüklemeye çalıştı.

DİRENİNCE KAÇTI

Saldırı sırasında F.I. ve yanında bulunan arkadaşının şüpheliye direnmesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaşananların ardından durum yetkililere bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN GÜVENLİK TEPKİSİ

Olayın ardından E.M. ve K.Ç. isimli iki kız öğrenci, çektikleri videoyla kampüsteki güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Özellikle akşam saatlerinde bazı yolların karanlık olduğunu belirten öğrenciler, kampüs içindeki aydınlatmaların artırılmasını ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini istedi. Öğrenciler, üniversite yerleşkesinde benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep etti.

POLİS VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Cinsel saldırı iddiasının ardından emniyet ve savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalanmasını sağlamak amacıyla kampüs içerisindeki ve olayın yaşandığı güzergâhtaki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.