Başkonsoloslar Taksim'de terör saldırısının yapıldığı alana çelenk bıraktı! Hepsinin temennisi ortaktı

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının gerçekleştirildiği alanı ziyaret eden başkonsoloslar, hayatını kaybedenlerin anısına çelenk bıraktı. Başta Arnavutluk, Lübnan, İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkenin başkonsolosları terörü lanetleyerek, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi.

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası patlamanın olduğu bölgeye akın eden birçok kişi, hayatını kaybeden 6 vatandaşımızın anısına alana karanfil ve çelenk bıraktı. Alana çelenk bırakanlar arasında Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara ve Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej da vardı.

"ALLAH TÜRKİYE VE LÜBNAN'I KORUSUN"

İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için alana çelenk bırakan Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosu Mazen Kabbara saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek "Konsolosluk ve Lübnan halkı adına hayatını kaybeden masum insanlara saygımızı sunmak için çelenk koyduk. Allah ruhlarını şad etsin, Türkiye ve Lübnan'ı korusun" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE HALKININ YANINDAYIZ"

Arnavutluk Başkonsolosu Blerta Kadzadej ise o anları sosyal medya hesabından "Terörü şiddetle kınıyor, bu zor günlerde terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerinin, yaralıların ve Türkiye halkının yanındayız" notuyla paylaştı.

İNGİLTERE BAŞKONSOLONSU ALANA SİYAH ÇELENK BIRAKTI

Bombalı saldırı yerine gelen isimler arasında yer alan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, alana siyah çelenk ve kırmızı karanfil bıraktı. Poleo'ya ABD olmak üzere diğer ülke başkonsolosları da eşlik etti.

"DİLERİM İSTANBUL BİR DAHA BÖYLE BİR VAHŞETE TANIKLIK ETMEZ"

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen alçak terör saldırısının meydana geldiği noktayı diğer Başkonsolos mevkidaşlarımla ziyaret ettim. Dilerim İstanbul bir daha böyle bir vahşete tanıklık etmez. Bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.