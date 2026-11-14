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Gonca Cilasun, Barış Yalçın ile aşk iddialarını yalanladı: Nasibimi kapatmayın

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Uzak Şehir dizisinin Sadakat'i Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi. Cilasun, Yalçın'la yalnızca çok iyi iki arkadaş olduklarını söyledi.

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterini oynayan Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Cilasun, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Yalçın'la yalnızca yakın arkadaş olduklarını söyledi.

İddialar, Cilasun'un paylaştığı bir manzara fotoğrafına "Kalbim şurada kaldı" notunu düşmesinin ardından Barış Yalçın'ın gönderiye "Kalır tabi" yazıp kırmızı kalp bırakmasıyla başlamıştı. Dizide Erol karakterine hayat veren Yalçın ile Cilasun arasındaki bu yazışma, sosyal medyada ikilinin ilişki yaşadığı yorumlarına yol açmıştı.

Milliyet'in aktardığına göre Cilasun, birkaç gündür süren konuşmalara Instagram'dan yazılı bir açıklamayla son verdi. Oyuncu, haberleri ilk gördüklerinde güldüklerini belirterek şunları yazdı: "Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter."

Barış Yalçın'ı ekipteki "can arkadaşlarından" biri olarak tanımlayan Cilasun, yorumun yalnızca paylaştığı fotoğrafa verilmiş bir destek olduğunu vurguladı: "Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş."

Açıklamasını esprili bir dille bitiren oyuncu, takipçilerine böyle konularda önce kendisine sorulmasını önerdi ve "Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle" dedi.

Barış Yalçın ise iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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