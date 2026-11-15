Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı

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ABD’nin Texas eyaletinde, 2003 yılında üç küçük çocuğu öldürerek başlarını kesmekten hüküm giyen 46 yaşındaki John Allen Rubio, zehirli iğneyle idam edildi. Rubio’nun öldürdüğü çocuklardan 2 aylık Mary Jane biyolojik kızı, 14 aylık John Esteban ve 3 yaşındaki Julissa ise birlikte yaşadığı partneri Angela Camacho’nun önceki ilişkisinden olan üvey çocuklarıydı.

ÜÇ KÜÇÜK ÇOCUK 2003 YILINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 11 Mart 2003’te Texas eyaletinin Brownsville kentinde meydana geldi. John Allen Rubio ve birlikte yaşadığı Angela Camacho, aynı evde bulunan üç küçük çocuğu bıçaklayarak öldürdü ve başlarını kesti.

Cinayete kurban giden çocukların 2 aylık Mary Jane Rubio, 14 aylık John Esteban Rubio ve 3 yaşındaki Julissa Quezada olduğu belirtildi. Mary Jane, Rubio’nun biyolojik kızıydı. Diğer iki çocuk ise Camacho’nun önceki ilişkisinden dünyaya gelmişti.

İLK İDAM KARARI BOZULDU, YENİDEN İDAM CEZASI ALDI

Cinayetlerin ardından yargılanan Rubio, ilk duruşmada idam cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz mahkemesi, eşinin ifadelerinin delil olarak kabul edilmesinde usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Yeniden yargılanan Rubio, akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak suçsuz olduğunu ileri sürdü. Savunma tarafının uzmanları Rubio’ya paranoid şizofreni teşhisi koyarken, savcılık uzmanları bu değerlendirmeye karşı çıktı. İkinci yargılamada da suçlu bulunan Rubio hakkında yeniden idam kararı verildi.

22 YIL SONRA İDAM EDİLDİ

46 yaşındaki John Allen Rubio’nun cezası, 12 Kasım Perşembe günü Huntsville kentindeki Texas Eyalet Hapishanesi’nde zehirli iğneyle infaz edildi. Rubio, yerel saatle 18.47’de hayatını kaybetti.

İdam öncesinde son sözleri sorulan Rubio, cezaevi personeline inancını bulmasına yardımcı oldukları için teşekkür etti. Eşinin ailesinden özür dileyen Rubio, “Geçmişi değiştiremem” dedi. Ardından, “Birazdan çocuklarımla birlikte olacağım. Rabbim ve kurtarıcımın yanında cennete gitmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN ANISINA PARK YAPILDI

Rubio’nun idamı sırasında Brownsville’de öldürülen çocukların anısına anma töreni düzenlendi. Çocuklardan birinin teyzesi ve bölge sakinleri, Tres Angeles Park’ta bir araya gelerek üç çocuğu andı.

Cinayetlerin işlendiği apartmanın daha sonra yıkıldığı ve yerine çocukların anısına Tres Angeles Park ile bir toplum bahçesi oluşturulduğu belirtildi.

Rubio ile birlikte yargılanan Angela Camacho ise cinayetlerdeki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekiyor.