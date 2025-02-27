Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Dem Parti'lilerle tokalaştığı 1 Ekim 2024 tarihinde yeni bir süreç başladı. Bugün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla yeni boyut kazandı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN İLE TOKALAŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim 2024 Salı günü yapılan açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılı açılışı sırasında Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.

BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ VE MGK TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2024'te Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Aynı gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinde, "Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve milli güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; ülkedeki ihtilafın, bölgemiz ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı belirtilmiştir" denildi.

BAHÇELİ: DEM'E UZATTIĞIM EL, 'TÜRKİYE PARTİSİ OLUN' TEKLİFİDİR"

MHP'nin 8 Ekim 2024'teki grup toplantısında ise Bahçeli, Bakırhan ile el sıkışmasına ilişkin, "DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el 'Gelin teröre cephe alın' temenni ve teklifidir" dedi. MHP lideri ayrıca Bakırhan'ın elini sıkmasının doğaçlama olmadığını da vurguladı. Bahçeli bu durumu "iyi niyetli tutum" olarak değerlendirdi.

HATİMOĞULLARI: BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında, Bahçeli'nin, "Türkiye partisi olun" çağrısına, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi" diye yanıt verdi. Barışın sağlanması için müzakereye hazır olduklarını vurgulayan Hatimoğulları, bunun için somut adımların atılması ve "yol temizliği" yapılması gerektiğini kaydetti.

ERDOĞAN: CUMHUR İTTİFAKI'NIN UZATTIĞI ELİN DEĞERİ ANLAŞILMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin 9 Ekim 2024'teki grup toplantısında, ittifak ortağı MHP'ye destek vererek, "Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz" dedi.

BAHÇELİ: TERÖRİSTBAŞI, ÖRGÜTÜNÜN TASFİYE EDİLECEĞİNİ İLAN ETSİN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında, terör örgütü lideri Öcalan'a seslenerek, "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" dedi.

BAKIRHAN: ÖCALAN'IN TECRİDİNİ KALDIRIN

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı gün partisinin grup toplantısında, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına, "Çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekiyor" diyerek yanıt verdi. Bakırhan, "Sayın Bahçeli, Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne yapacağını biz de merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Öcalan'ın kendi örgütüne, arkadaşlarına ne dediğini biz de izleyelim, görelim" diye konuştu.

BAHÇELİ: TECRİT KALDIRILIRSA, DEM GRUP TOPLANTISINDA TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 22 Ekim 2024'teki grup toplantısında ise "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" diyerek, en önemli açıklamasını yaptı. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, bu açıklamasında, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" diye konuştu.

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

23 Ekim 2024'te ise Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu. Saldırıdan iki gün sonra, 25 Ekim 2024'te terör örgütü PKK, saldırıyı üstlendi.

YEĞENİ, ÖCALAN'I ZİYARET ETTİ

Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da amcası Öcalan'la görüştüğünü sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

DEM PARTİ, ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Devlet Bahçeli'nin, 26 Kasım 2024'te partisinin grup toplantısında, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklamasının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN ONAY ÇIKTI

Bahçeli'nin çağrısından bir ay sonra 28 Aralık 2024'te, Adalet Bakanlığı İmralı heyetinin başvurusunu onaylayarak, İmralı'da Öcalan'la görüşmesine izin verdi. Böylece heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanıvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.

ÖCALAN: TÜRKİYE'DEKİ TÜM SİYASİ ÇEVRELERİN İNİSİYATİF ALMASI ELZEMDİR

DEM Parti İmralı heyetinin 28 Aralık'taki ilk ziyaretinin ardından 29 Aralık 2024'te Öcalan'ın, "Tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir" mesajı paylaşıldı, Öcalan'ın çağrıya hazır olduğu vurgulandı.

İMRALI HEYETİ, SİYASİ PARTİLER VE TUTUKLU SİYASETÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

İmralı heyetinin Öcalan görüşmesinin ardından 5-6-7 Ocak'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil TBMM'deki siyasi partiler ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. İmralı heyeti, 11 Ocak'ta da cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ Selçuk Mızraklı ve Leyla Güven ile görüştü.

İKİNCİ İMRALI GÖRÜŞMESİ

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında İmralı'ya ikinci görüşmenin yapılmasını ve çağrı gelmesi açıklamasında bulundu. İmralı heyeti, 22 Ocak'ta Öcalan'la ikinci görüşmesini yaptı. Görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağı söylenilse de Bolu Kartalkaya Grand Otel'deki yangın nedeniyle açıklama kısa tutuldu.

BAHÇELİ: TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİ İRADESİYLE SİLAH BIRAKSIN

Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılması sürecine dair de "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın" dedi.

BAKIRHAN: ARTIK TOP ERDOĞAN'DA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 4 Şubat'taki parti grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde "tarihi bir çağrı" yapacağını belirterek, "Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da" diye konuştu.

MURAT KARAYILAN: PKK KONGRESİNİN TOPLANIP KARAR ALMASI GEREKİR

KCK Yürütme Konseyi sözde Eş Başkanı Cemil Bayık, 13 Şubat'ta Öcalan'dan kendilerine bir mektup ulaştığını belirterek, "Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp demokratikleşme zeminine çekmek için bir çalışma yürütüyor" dedi.

Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, 7 Şubat'ta Öcalan'dan beklenen çağrı ve PKK'nin silah bırakma şartlarına ilişkin terör örgütünün yayın organı Medya Haber kanalında "Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK kongresinin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Apo yapabilir, kongre çağrısı yapabilir; kongre toplanınca kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajları ulaşabilir. Bu, sıradan bir konu değildir" diye konuştu.

DEM Parti İmralı heyeti, 16-17-18 Şubat'ta ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani'yle, Süleymaniye kentinde ise Bafıl Talabani'yle görüştü.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME VE ÖCALAN'IN "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI

DEM Parti İmralı heyeti, bugün Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'la birlikte üçüncü kez Öcalan'la görüştü. Bu görüşmenin ardından İstanbul Taksim Elite Otel'de Öcalan'ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" şeklindeki çağrısı okundu.