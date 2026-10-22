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Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı

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Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı Haber Videosunu İzle
Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun’un cenazesinin ardından eski eşi Özlem Koldaş, merhumun büyük kızı Ayşecan Olgun’un kendilerinden habersiz ayrı bir taziye düzenleyip öz kız kardeşini bilgilendirmediğini belirterek aile içi yaşanan kırgınlığı dile getirdi.

  • Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun'un 18 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen cenazesi sonrası aile içinde taziye krizi çıktı.
  • Özlem Koldaş, Olgun'un büyük kızı Ayşecan Olgun'un kendilerinden habersiz ayrı bir taziye düzenlediğini ve kızı Elif Olgun'un babasının taziyesinden habersiz bırakıldığını belirtti.
  • Koldaş, bu kırgınlığı ömrü boyunca affedebileceğini sanmadığını söyledi.

Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden ve 18 Ekim'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Türk müziğinin usta ismi Soner Olgun'un cenazesi sonrası aile içinde taziye krizi baş gösterdi. Merhum sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, Olgun’un büyük kızı Ayşecan Olgun’un kendilerinden habersiz ayrı bir taziye düzenlediğini belirterek sert tepki gösterdi.

"VİCDANIM SIĞDIRAMIYOR"

Taziye evinde yaşanan ayrışmayı dile getiren Özlem Koldaş, kızı Elif Olgun'un babasının taziyesinden habersiz bırakılmasına sitem etti. Yaşananları kabul edemediğini ifade eden Koldaş, "Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Büyük kızına da söyledim, bana 'Gerek yok' dedi. Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif… Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum" açıklamasında bulundu.

"ÖMRÜM BOYUNCA AFFEDEBİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Kırgınlığının kendisi için değil kızı için olduğunu vurgulayan Koldaş, "Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor. 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim. Bu kırgınlığı ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak ve bir gün yaptıklarıyla yüzleşecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com
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