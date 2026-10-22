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Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı

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Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
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Takımdaki geleceği merak edilen Arda Güler, Real Madrid ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Real Madrid'in resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

İspanyol devi Real Madrid, takımdaki geleceği büyük merak konusu olan milli yıldızımız Arda Güler ile yola devam etme kararı aldı. 

ARDA GÜLER İMZAYI ATTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eflatun-beyazlılar, milli futbolcunun 2029 yılında sona erecek olan mevcut kontratını 2031 yılına kadar uzattı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. 

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu, tarihte 100 milyon Euro piyasa değerini gören ilk Türk futbolcu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta sahaya çıkan milli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı.

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