Tekirdağ'da 73 yaşındaki adamın evinden 1 ton 120 litre sahte şarap çıktı

Tekirdağ'da 73 yaşındaki adamın evinden 1 ton 120 litre sahte şarap çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma, 73 yaşındaki F.Ö.'nün Hacıevrat Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Bidon, fıçı, cam ve plastik şişelerde 1 ton 120 litre sahte şarap ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 1 ton 120 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
BİDONLAR VE FIÇILAR DOLUSU SAHTE ŞARAP
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışmada, F.Ö.'nün (73) evinde sahte içki bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Hacıevrat Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, bidonlar, fıçılar, cam ve plastik şişeler içerisinde 1 ton 120 litre sahte şarap ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gözaltına alınan F.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı