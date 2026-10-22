Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kol kırılır yen içinde kalmaz' dedi, saatler sonra neşter vuruldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı nda fon soruşturmasına ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. "Kol kırılır yen içinde kalır" anlayışıyla hareket edilmeyeceğini belirten Erdoğan "Vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL GÖZALTINDA

Erdoğan'ın bu çıkışından saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Son gözaltına alınanlar arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın'ın da yer alması dikkat çekti.

Gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle;

Abdullah Dal

Fahri Uğur

Hakan Eryılmaz

Seda Tarım

"MİLLETİN MALINA EL UZATANA SAHİP ÇIKMAYIZ"

Parti grubundaki konuşmasında da bu konuya geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Biz konunun kendi tabanımız, özellikle bize yıllardır destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ AŞAMA YARGI ÖNÜNDE HESAP SORULMASIDIR"

Sözlerinin devamında ikinci aşamada haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulacağını vurgulayan Erdoğan, "Fon meselesi ile ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yürütüyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak. İkinci aşamada; manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında gerekeni yapıyor" dedi.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

1971 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Ertan Aydın, ilkokul eğitimini Almanya'da, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldı.

2000-2003 yılları arasında Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak görev yapan Aydın, 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 2011 yılında doçent unvanını aldı.

2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanlığına atanan Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de bu görevini sürdürdü.

Pollmark Araştırma'nın kurucuları arasında yer alan Aydın'ın yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunuyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Kaynak: Haberler.com