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Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

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Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
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Borussia Dortmundlu futbolcular, Azerbaycan’da Sabah FK’yi 2-1 yendikleri maçın ardından stadyumda duş almadan takım otobüsüne bindi. Alman basını, kararın su tesisatında lejyonella bakterisi bulunabileceğine ilişkin endişeden kaynaklandığını yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sabah FK’ye konuk olan Borussia Dortmund, deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Alman ekibinin maç sonundaki tercihi ise dikkat çekti. Futbolcular, stadyumdaki duşları kullanmadan terli formalarıyla takım otobüsüne binerek konakladıkları otele döndü.

SU TESİSATINDA BAKTERİ ENDİŞESİ

BILD’in haberine göre Dortmund’un bu kararının arkasında, stadyumun su tesisatında lejyonella bakterisi bulunabileceğine yönelik endişe vardı. Tesisattaki suyun düzenli kullanılmaması halinde oluşabilecek risk nedeniyle duşların kullanılmaması tercih edildi. Haberde, bakterinin tespit edildiğine ilişkin kesinleşmiş bir bulguya yer verilmedi. 

KOVAC DUŞ TALİMATINI DOĞRULADI

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac da karşılaşmanın ardından futbolculara stadyumda duş almamaları yönünde bilgi verildiğini doğruladı. Alman çalıştırıcı, bu nedenle maç sonrasında hızlıca otele döndüklerini belirtti. Oyuncuların duş alması ve dinlenmesi için konakladıkları otelin spa bölümünün takıma ayrıldığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com
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