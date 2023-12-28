10 kişinin öldüğü zincirleme kaza sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsün de aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın bulunduğu 7 araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kazada Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybederken yaşamını yitiren bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

TRAFİK AKIŞI ANADOLU OTOYOLU'NA YÖNLENDİRİLDİ

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma yürüttü. Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi. Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

"TAKİP MESAFESİNİN AKILALMAZ KISA OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

11 kişinin öldüğü kaza ile ilgili Prof. Dr. Orhan Şen, "Sis ulaşımda en etkili meteorolojik hadisedir. Birinci etki yolda kayganlığı artırır, ikincisi görüş mesafesi. Tabii sürücü cahilliği bunun üzerinde ve en etkili olanıdır" dedi. "Kazadaki firen izlerine baktım" diyen Orhan Şen, 11 kişinin can vermesine neden olan kazayla ilgili yürek yakan tespitini yaptı: "Takip mesafesinin akılalmaz kısa olduğu anlaşılıyor."

Prof. Dr. Orhan Şen.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN GECELERİ BU YOLLARA ÇIKMAYIN"

"Sis pazar gününe kadar devam edecek" diyen Orhan Şen, Pazar gününe kadar sisin etkili olacağı bölgeleri tek tek sıraladı; "İstanbul Bolu, Ankara, Balıkesir otoyolları. Ankara, Konya, Antalya, İzmir (Afyon-Eskişehir) yolları ve Niğde, Konya, Karaman, Kayseri... Önümüzdeki 3 gün bu yollarda geceleri yola çıkmayın. Tatile gidiyorsunuz belki ama başka yere gitmeyin" uyarısı yaptı.