Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri
Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'ten acı haber geldi. Usta sanatçı Fatma Girik 24 Ocak'ta hayata veda etti. Üzücü haber sonrası Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri araştırıldı.
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'ten acı haber geldi. Usta isim son dönemde hastalıklarla boğuşuyordu. 24 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Girik, sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? Fatma Girik filmleri
FATMA GİRİK KİMDİR?
Doğum tarihi: 12 Aralık 1942
Kaç yaşında öldü: 79 yıl yaşında
Nereli: İstanbul, Türkiye
Boy: 1,67 m
12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
FATMA GİRİK FİLMLERİ
Babalar ve Evlatlar
Bilinmiyor2012
Altın Kızlar
Türkiye
|
Aile, Komedi, Romantik2009
Oğlum İçin
Türkiye
|
Dram2007
Hasret
Türkiye
|
Dram2006
Sinema Bir Mucizedir
Türkiye
|
103 dk
|
Dram2005
Gurbet Kadını
Türkiye
|
Dram2003
Benim İçin Ağlama
Türkiye
|
Dram2001
Bize Ne Oldu?
Türkiye
|
Dram1999
Gün Ortasında Karanlık
Türkiye
|
Dram1990
Bu Devrin Kadını
Türkiye1988
Kadın Dul Kalınca
Türkiye
|
Macera, Romantik1988
Sevgilerin En Güzeli
Türkiye
|
Aile1988
Japon İşi
Türkiye
|
89 dk
|
Bilim Kurgu, Aile, Komedi, Romantik1987
Gönül Dostları
Türkiye
|
Dram, Gençlik1987
Dişi Kurt
Türkiye
|
Dram, Macera1987
Hacer Ana Ve Oğulları
Türkiye
|
Aile, Dram1987
Namusun Bedeli
Türkiye
|
Dram1986
Oğlum Oğlum
Türkiye
|
Dram1986
Yılanların Öcü
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram1985
Nefret
Türkiye
|
90 dk
|
Dram1984
Postacı
Türkiye
|
87 dk
|
Dram, Komedi1984
Yakılacak Kadın
Türkiye
|
Dram1982
Gülsüm Ana
Türkiye
|
86 dk
|
Aile, Dram1982
Kaçak
Türkiye
|
91 dk
|
Macera1982
Kanlı Nigar
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram, Komedi, Romantik1981
Bağrıyanık
Türkiye
|
Gençlik1980
Gelincik
Türkiye
|
84 dk
|
Dram, Macera1978
Yaşam Kavgası
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram1978
Ana Ocağı
Türkiye
|
Aile, Dram1977
Hatasız Kul Olmaz
Türkiye
|
Dram, Romantik1977
Meryem Ve Oğulları
Türkiye
|
82 dk
|
Dram1977
Ölmeyen Şarkı
Türkiye
|
160 dk
|
Dram1977
Kadın Hamlet
Türkiye
|
Dram1976
Ana Kurban Can Kurban
Türkiye
|
Dram1975
Ağrı Dağı Efsanesi
Türkiye
|
Dram1975
Kalleş
Türkiye
|
Dram1974
Talihsiz Yavrum
Türkiye
|
Dram1974
Önce Vatan
Türkiye
|
89 dk
|
Dram, Tarih1974
Talihsiz Evlat
Türkiye
|
Dram1974
Kuma
Türkiye
|
68 dk
|
Dram1974
Ezo Gelin
Türkiye
|
Dram1973
Kızgın Toprak
Türkiye
|
Dram1973
Hz. Ömer'in Adaleti
Türkiye
|
Biyografi1973
Gönülden Yaralılar
Türkiye
|
86 dk
|
Aile, Dram, Polisiye, Romantik1973
Dağdan İnme
Türkiye
|
70 dk
|
Komedi, Romantik1973
Kızım
Türkiye
|
Aile, Dram1973
Rabia
Türkiye
|
83 dk
|
Dram1973
Kambur
Türkiye
|
Dram, Romantik1973
Toprak Ana
Türkiye
|
Dram1973
Ekmekçi Kadın
Türkiye
|
78 dk
|
Dram1972
Evlat
Türkiye
|
84 dk
|
Dram1972
Namus
Türkiye
|
Dram1972
Murat ile Nazlı
Türkiye
|
Dram, Romantik1972
Leyla İle Mecnun
Türkiye
|
90 dk
|
Dram, Romantik1972
Vahşi Bir Kız Sevdim
Türkiye
|
Dram, Romantik1972
Satın Alınan Koca
Türkiye
|
88 dk
|
Dram1971
Acı
Türkiye
|
Dram1971
Yarın Son Gündür
Türkiye
|
Macera1971
İki Ruhlu Kadın
Türkiye
|
84 dk
|
Dram1971
Kerem ile Aslı
Türkiye
|
80 dk
|
Dram, Komedi, Romantik1971
Mahşere Kadar
Türkiye
|
77 dk
|
Aile, Dram, Romantik, Psikolojik1971
Solan Bir Yaprak Gibi
Türkiye
|
80 dk
|
Romantik1971
Mualla
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram, Romantik1971
Şoför Nebahat
Türkiye
|
Dram, Komedi1970
Kara Peçe
Türkiye
|
Dram1970
Duyduk Duymadık Demeyin
Türkiye
|
Dram1970
Ham Meyva
Türkiye
|
Dram1970
Meçhul Kadın
Türkiye
|
Dram1970
Sevenler Ölmez
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram, Müzikal, Romantik1970
Menekşe Gözler
Türkiye
|
Komedi, Müzikal, Romantik1969
Büyük Yemin
Türkiye
|
84 dk
|
Dram1969
Erkek Fatma
Türkiye
|
Komedi1969
Boş Beşik
Türkiye
|
75 dk
|
Dram1969
Vatan Ve Namık Kemal
Türkiye
|
75 dk
|
Dram, Savaş1969
Kafkas Kartalı
Türkiye
|
74 dk
|
Savaş, Tarih1968
Ezo Gelin
Türkiye
|
81 dk
|
Dram1968
Köroğlu
Türkiye
|
85 dk
|
Dram, Macera, Tarih1968
Öksüz
Türkiye1968
Vuruldum Bu Kıza
Türkiye
|
90 dk
|
Dram, Komedi, Macera1968
Ana Hakkı Ödenmez
Türkiye1968
Nilgün
Türkiye
|
75 dk
|
Aile, Dram, Macera, Romantik1968
Sürtüğün Kızı
Türkiye
|
Dram1967
Ayşecik Canım Annem
Türkiye
|
Dram1967
Kiralık Kadın
Türkiye
|
Dram, Romantik1967
Ya Sev Ya Öldür
Türkiye
|
Dram1967
Ömre Bedel Kız
Türkiye
|
96 dk
|
Aile, Dram, Komedi, Romantik1967
Yaprak Dökümü
Türkiye
|
117 dk
|
Dram1967
Zilli Nazife
Türkiye
|
Komedi1967
Dolmuş şoförü
Türkiye
|
Dram1967
Anadolu Kızı
Türkiye
|
Dram1967
Hırsız Prenses
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Macera, Romantik, Suç1967
Son Gece
Türkiye
|
80 dk
|
Dram, Romantik, Savaş1967
Kız Kolunda Damga Var
Türkiye
|
Macera, Suç1967
Yiğitler ölmezmiş
Türkiye
|
Dram1966
Kolsuz Kahraman
Türkiye
|
Dram1966
Allahaısmarladık Yavrum
Türkiye
|
Dram1966
Kucaktan Kucağa
Türkiye
|
117 dk
|
Dram1966
Ölüm Temizler
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Aksiyon, Dram, Romantik, Suç1966
Seni Bekleyeceğim
Türkiye
|
Dram1966
Ağa Düşen Kadın
Türkiye
|
Dram1966
Aşkın Kanunu
Türkiye
|
Romantik1966
Karakolda Ayna Var
Türkiye
|
76 dk
|
Macera1966
Bana Bela Derler
Türkiye
|
Polisiye1966
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram, Romantik, Psikolojik1966
Avare Kız
Türkiye
|
102 dk
|
Psikolojik1966
Fabrikanın Şoförü
Türkiye
|
Dram, Romantik1966
Fakir Çocuklar
Türkiye
|
Dram1966
Hedef Ankara
Türkiye
|
Polisiye1966
Namusum İçin
Türkiye
|
85 dk
|
Macera1965
Şeker Gibi Kızlar
Türkiye
|
86 dk
|
Komedi1965
Yıldız Tepe
Türkiye
|
95 dk
|
Gerilim1965
Seveceksen Yiğit Sev
Türkiye
|
Dram1965
Şeker Hafiye
Türkiye
|
85 dk
|
Komedi, Macera, Polisiye1965
Korkunç intikam
Türkiye
|
Polisiye1965
Üç Kardeşe Bir Gelin
Türkiye
|
Komedi1965
Kartalların Öcü
Türkiye
|
Romantik, Savaş1965
Altın Şehir
Türkiye
|
Aile, Dram1965
Sevişmek Yasak
Türkiye
|
87 dk
|
Komedi1965
şenol Birol Gool
Türkiye
|
Komedi, Macera1965
Hırsız
Türkiye
|
Dram1965
Bir Garip Adam.
Türkiye
|
Dram1965
Kumarbaz
Türkiye
|
Komedi1965
Öp Annenin Elini
Türkiye
|
Komedi1964
Varan Bir
Türkiye
|
Macera1964
Tophaneli Osman
Türkiye
|
Gizem, Komedi1964
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Türkiye
|
Komedi1964
Kırk Küçük Anne
Türkiye
|
Komedi, Romantik1964
Bitirim Fatma
Türkiye
|
Komedi1964
Kanun Karşısında
Türkiye
|
Dram, Macera1964
Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi
Türkiye
|
Komedi1964
Koçum Benim
Türkiye
|
Dram, Macera1964
Öpüşmek Yasak
Türkiye
|
Komedi1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Türkiye
|
Dram, Komedi1964
Beş Şeker Kız
Türkiye
|
105 dk
|
Komedi, Müzikal1964
Köye Giden Gelin
Türkiye
|
Dram1964
Keşanlı Ali Destanı
Türkiye
|
63 dk
|
Tarih1964
Halk Çocuğu
Türkiye
|
Dram1964
Bazıları Dayak Sever
Türkiye
|
Komedi1963
Hop Dedik
Türkiye
|
Dram, Suç1963
Katır Tırnağı
Türkiye
|
Komedi1963
Yaralı Aslan
Türkiye
|
Suç1963
Badem Şekeri
Türkiye
|
78 dk
|
Komedi, Romantik1963
Tatlı Sert
Türkiye
|
Komedi1963
Bire On Vardı
Türkiye
|
Gerilim, Macera1963
Bulunmaz Uşak
Türkiye
|
91 dk
|
Komedi1963
Yavaş Gel Güzelim
Türkiye
|
Komedi, Romantik1963
Barut Fıçısı
Türkiye
|
Komedi, Romantik1963
Çöpçatan
Türkiye
|
97 dk
|
Aile, Komedi1962
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Türkiye1962
Belalı Torun
Türkiye
|
Komedi, Romantik1962
Fatoş'un Bebekleri
Türkiye
|
Macera1962
Sokak Kızı
Türkiye
|
Dram1962
Fosforlu Oyuna Gelmez
Türkiye
|
Macera1962
Günahsız Aşıklar
Türkiye
|
Dram, Suç1962
Kısmetin En Güzeli
Türkiye
|
Romantik1962
Kiralık Koca
Türkiye
|
Dram, Macera, Romantik1962
Küçük Beyefendi
Türkiye
|
83 dk
|
Dram, Romantik1962
Cengiz Han'ın Hazineleri
Türkiye
|
94 dk
|
Komedi, Macera1962
İki Damla Gözyaşı
Türkiye
|
Dram1961
Mahalleye Gelen Gelin
Türkiye
|
Komedi, Romantik1961
Avare Mustafa
Türkiye
|
Dram, Macera1961
Seviştiğimiz Günler
Türkiye
|
Dram, Romantik1961
Boş Yuva
Türkiye
|
Dram, Romantik1961
Duvaksız Gelin
Türkiye
|
Dram, Komedi1961
Üsküdar iskelesi
Türkiye
|
Dram, Komedi1960
Aliii
Türkiye
|
Aile, Polisiye, Suç1960
Aşk Hırsızı
Türkiye
|
Romantik1960
Fakir Şarkıcı
Türkiye
|
Komedi1960
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Türkiye
|
Dram1960
Ölüm Peşimizde
Türkiye
|
Dram, Polisiye1960
Telli Kurşun
Türkiye
|
Dram, Suç1960
Cici Katibem
Türkiye
|
96 dk
|
Komedi1960
Civanmert
Türkiye
|
Macera1960
Vatan Ve Namus
Türkiye
|
88 dk
|
Dram, Macera1960
Çakır Eminem
Türkiye
|
Romantik1959
Eceline Susamışlar
Türkiye
|
Macera, Polisiye, Suç1959
Ömrümün Tek Gecesi
Türkiye
|
Dram1959
Sevdalı Gelin
Türkiye
|
Dram, Suç1959
Talihsizler
Türkiye
|
Dram1959
İstiklal Uğrunda
Türkiye
|
Savaş, Tarih1958
Memiş Haydutlar Arasında
Türkiye
|
Komedi, Macera1958
Murada Ereceğiz
Türkiye
|
Romantik1958
Esrarlı Kadın (günah Bende)
Türkiye
|
Dram1958
Gönülden Ağlayanlar
Türkiye
|
Dram1958
Leke
Türkiye
|
Dram1957
Memiş İş Peşinde
Türkiye
|
Dram, Macera1957
İstanbul _ Üsküdar_ Akademi Ebru Eczanesi İstanbul _ Üsküdar_ Akademi Ebru Eczanesi
İstanbul _ Ümraniye_ Doğanevler Eczanesi Telefon 0 216 313 50 17
Capitol AVM Eczanesi 0 216 651 47 30Babalar ve Evlatlar
Bilinmiyor
2012
Altın Kızlar
Türkiye
|
Aile, Komedi, Romantik
2009
Oğlum İçin
Türkiye
|
Dram
2007
Hasret
Türkiye
|
Dram
2006
Sinema Bir Mucizedir
Türkiye
|
103 dk
|
Dram
2005
Gurbet Kadını
Türkiye
|
Dram
2003
Benim İçin Ağlama
Türkiye
|
Dram
2001
Bize Ne Oldu?
Türkiye
|
Dram
1999
Gün Ortasında Karanlık
Türkiye
|
Dram
1990
Bu Devrin Kadını
Türkiye
1988
Kadın Dul Kalınca
Türkiye
|
Macera, Romantik
1988
Sevgilerin En Güzeli
Türkiye
|
Aile
1988
Japon İşi
Türkiye
|
89 dk
|
Bilim Kurgu, Aile, Komedi, Romantik
1987
Gönül Dostları
Türkiye
|
Dram, Gençlik
1987
Dişi Kurt
Türkiye
|
Dram, Macera
1987
Hacer Ana Ve Oğulları
Türkiye
|
Aile, Dram
1987
Namusun Bedeli
Türkiye
|
Dram
1986
Oğlum Oğlum
Türkiye
|
Dram
1986
Yılanların Öcü
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram
1985
Nefret
Türkiye
|
90 dk
|
Dram
1984
Postacı
Türkiye
|
87 dk
|
Dram, Komedi
1984
Yakılacak Kadın
Türkiye
|
Dram
1982
Gülsüm Ana
Türkiye
|
86 dk
|
Aile, Dram
1982
Kaçak
Türkiye
|
91 dk
|
Macera
1982
Kanlı Nigar
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram, Komedi, Romantik
1981
Bağrıyanık
Türkiye
|
Gençlik
1980
Gelincik
Türkiye
|
84 dk
|
Dram, Macera
1978
Yaşam Kavgası
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram
1978
Ana Ocağı
Türkiye
|
Aile, Dram
1977
Hatasız Kul Olmaz
Türkiye
|
Dram, Romantik
1977
Meryem Ve Oğulları
Türkiye
|
82 dk
|
Dram
1977
Ölmeyen Şarkı
Türkiye
|
160 dk
|
Dram
1977
Kadın Hamlet
Türkiye
|
Dram
1976
Ana Kurban Can Kurban
Türkiye
|
Dram
1975
Ağrı Dağı Efsanesi
Türkiye
|
Dram
1975
Kalleş
Türkiye
|
Dram
1974
Talihsiz Yavrum
Türkiye
|
Dram
1974
Önce Vatan
Türkiye
|
89 dk
|
Dram, Tarih
1974
Talihsiz Evlat
Türkiye
|
Dram
1974
Kuma
Türkiye
|
68 dk
|
Dram
1974
Ezo Gelin
Türkiye
|
Dram
1973
Kızgın Toprak
Türkiye
|
Dram
1973
Hz. Ömer'in Adaleti
Türkiye
|
Biyografi
1973
Gönülden Yaralılar
Türkiye
|
86 dk
|
Aile, Dram, Polisiye, Romantik
1973
Dağdan İnme
Türkiye
|
70 dk
|
Komedi, Romantik
1973
Kızım
Türkiye
|
Aile, Dram
1973
Rabia
Türkiye
|
83 dk
|
Dram
1973
Kambur
Türkiye
|
Dram, Romantik
1973
Toprak Ana
Türkiye
|
Dram
1973
Ekmekçi Kadın
Türkiye
|
78 dk
|
Dram
1972
Evlat
Türkiye
|
84 dk
|
Dram
1972
Namus
Türkiye
|
Dram
1972
Murat ile Nazlı
Türkiye
|
Dram, Romantik
1972
Leyla İle Mecnun
Türkiye
|
90 dk
|
Dram, Romantik
1972
Vahşi Bir Kız Sevdim
Türkiye
|
Dram, Romantik
1972
Satın Alınan Koca
Türkiye
|
88 dk
|
Dram
1971
Acı
Türkiye
|
Dram
1971
Yarın Son Gündür
Türkiye
|
Macera
1971
İki Ruhlu Kadın
Türkiye
|
84 dk
|
Dram
1971
Kerem ile Aslı
Türkiye
|
80 dk
|
Dram, Komedi, Romantik
1971
Mahşere Kadar
Türkiye
|
77 dk
|
Aile, Dram, Romantik, Psikolojik
1971
Solan Bir Yaprak Gibi
Türkiye
|
80 dk
|
Romantik
1971
Mualla
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram, Romantik
1971
Şoför Nebahat
Türkiye
|
Dram, Komedi
1970
Kara Peçe
Türkiye
|
Dram
1970
Duyduk Duymadık Demeyin
Türkiye
|
Dram
1970
Ham Meyva
Türkiye
|
Dram
1970
Meçhul Kadın
Türkiye
|
Dram
1970
Sevenler Ölmez
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Dram, Müzikal, Romantik
1970
Menekşe Gözler
Türkiye
|
Komedi, Müzikal, Romantik
1969
Büyük Yemin
Türkiye
|
84 dk
|
Dram
1969
Erkek Fatma
Türkiye
|
Komedi
1969
Boş Beşik
Türkiye
|
75 dk
|
Dram
1969
Vatan Ve Namık Kemal
Türkiye
|
75 dk
|
Dram, Savaş
1969
Kafkas Kartalı
Türkiye
|
74 dk
|
Savaş, Tarih
1968
Ezo Gelin
Türkiye
|
81 dk
|
Dram
1968
Köroğlu
Türkiye
|
85 dk
|
Dram, Macera, Tarih
1968
Öksüz
Türkiye
1968
Vuruldum Bu Kıza
Türkiye
|
90 dk
|
Dram, Komedi, Macera
1968
Ana Hakkı Ödenmez
Türkiye
1968
Nilgün
Türkiye
|
75 dk
|
Aile, Dram, Macera, Romantik
1968
Sürtüğün Kızı
Türkiye
|
Dram
1967
Ayşecik Canım Annem
Türkiye
|
Dram
1967
Kiralık Kadın
Türkiye
|
Dram, Romantik
1967
Ya Sev Ya Öldür
Türkiye
|
Dram
1967
Ömre Bedel Kız
Türkiye
|
96 dk
|
Aile, Dram, Komedi, Romantik
1967
Yaprak Dökümü
Türkiye
|
117 dk
|
Dram
1967
Zilli Nazife
Türkiye
|
Komedi
1967
Dolmuş şoförü
Türkiye
|
Dram
1967
Anadolu Kızı
Türkiye
|
Dram
1967
Hırsız Prenses
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Macera, Romantik, Suç
1967
Son Gece
Türkiye
|
80 dk
|
Dram, Romantik, Savaş
1967
Kız Kolunda Damga Var
Türkiye
|
Macera, Suç
1967
Yiğitler ölmezmiş
Türkiye
|
Dram
1966
Kolsuz Kahraman
Türkiye
|
Dram
1966
Allahaısmarladık Yavrum
Türkiye
|
Dram
1966
Kucaktan Kucağa
Türkiye
|
117 dk
|
Dram
1966
Ölüm Temizler
Türkiye
|
80 dk
|
Aile, Aksiyon, Dram, Romantik, Suç
1966
Seni Bekleyeceğim
Türkiye
|
Dram
1966
Ağa Düşen Kadın
Türkiye
|
Dram
1966
Aşkın Kanunu
Türkiye
|
Romantik
1966
Karakolda Ayna Var
Türkiye
|
76 dk
|
Macera
1966
Bana Bela Derler
Türkiye
|
Polisiye
1966
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Türkiye
|
90 dk
|
Aile, Dram, Romantik, Psikolojik
1966
Avare Kız
Türkiye
|
102 dk
|
Psikolojik
1966
Fabrikanın Şoförü
Türkiye
|
Dram, Romantik
1966
Fakir Çocuklar
Türkiye
|
Dram
1966
Hedef Ankara
Türkiye
|
Polisiye
1966
Namusum İçin
Türkiye
|
85 dk
|
Macera
1965
Şeker Gibi Kızlar
Türkiye
|
86 dk
|
Komedi
1965
Yıldız Tepe
Türkiye
|
95 dk
|
Gerilim
1965
Seveceksen Yiğit Sev
Türkiye
|
Dram
1965
Şeker Hafiye
Türkiye
|
85 dk
|
Komedi, Macera, Polisiye
1965
Korkunç intikam
Türkiye
|
Polisiye
1965
Üç Kardeşe Bir Gelin
Türkiye
|
Komedi
1965
Kartalların Öcü
Türkiye
|
Romantik, Savaş
1965
Altın Şehir
Türkiye
|
Aile, Dram
1965
Sevişmek Yasak
Türkiye
|
87 dk
|
Komedi
1965
şenol Birol Gool
Türkiye
|
Komedi, Macera
1965
Hırsız
Türkiye
|
Dram
1965
Bir Garip Adam.
Türkiye
|
Dram
1965
Kumarbaz
Türkiye
|
Komedi
1965
Öp Annenin Elini
Türkiye
|
Komedi
1964
Varan Bir
Türkiye
|
Macera
1964
Tophaneli Osman
Türkiye
|
Gizem, Komedi
1964
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Türkiye
|
Komedi
1964
Kırk Küçük Anne
Türkiye
|
Komedi, Romantik
1964
Bitirim Fatma
Türkiye
|
Komedi
1964
Kanun Karşısında
Türkiye
|
Dram, Macera
1964
Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi
Türkiye
|
Komedi
1964
Koçum Benim
Türkiye
|
Dram, Macera
1964
Öpüşmek Yasak
Türkiye
|
Komedi
1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Türkiye
|
Dram, Komedi
1964
Beş Şeker Kız
Türkiye
|
105 dk
|
Komedi, Müzikal
1964
Köye Giden Gelin
Türkiye
|
Dram
1964
Keşanlı Ali Destanı
Türkiye
|
63 dk
|
Tarih
1964
Halk Çocuğu
Türkiye
|
Dram
1964
Bazıları Dayak Sever
Türkiye
|
Komedi
1963
Hop Dedik
Türkiye
|
Dram, Suç
1963
Katır Tırnağı
Türkiye
|
Komedi
1963
Yaralı Aslan
Türkiye
|
Suç
1963
Badem Şekeri
Türkiye
|
78 dk
|
Komedi, Romantik
1963
Tatlı Sert
Türkiye
|
Komedi
1963
Bire On Vardı
Türkiye
|
Gerilim, Macera
1963
Bulunmaz Uşak
Türkiye
|
91 dk
|
Komedi
1963
Yavaş Gel Güzelim
Türkiye
|
Komedi, Romantik
1963
Barut Fıçısı
Türkiye
|
Komedi, Romantik
1963
Çöpçatan
Türkiye
|
97 dk
|
Aile, Komedi
1962
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Türkiye
1962
Belalı Torun
Türkiye
|
Komedi, Romantik
1962
Fatoş'un Bebekleri
Türkiye
|
Macera
1962
Sokak Kızı
Türkiye
|
Dram
1962
Fosforlu Oyuna Gelmez
Türkiye
|
Macera
1962
Günahsız Aşıklar
Türkiye
|
Dram, Suç
1962
Kısmetin En Güzeli
Türkiye
|
Romantik
1962
Kiralık Koca
Türkiye
|
Dram, Macera, Romantik
1962
Küçük Beyefendi
Türkiye
|
83 dk
|
Dram, Romantik
1962
Cengiz Han'ın Hazineleri
Türkiye
|
94 dk
|
Komedi, Macera
1962
İki Damla Gözyaşı
Türkiye
|
Dram
1961
Mahalleye Gelen Gelin
Türkiye
|
Komedi, Romantik
1961
Avare Mustafa
Türkiye
|
Dram, Macera
1961
Seviştiğimiz Günler
Türkiye
|
Dram, Romantik
1961
Boş Yuva
Türkiye
|
Dram, Romantik
1961
Duvaksız Gelin
Türkiye
|
Dram, Komedi
1961
Üsküdar iskelesi
Türkiye
|
Dram, Komedi
1960
Aliii
Türkiye
|
Aile, Polisiye, Suç
1960
Aşk Hırsızı
Türkiye
|
Romantik
1960
Fakir Şarkıcı
Türkiye
|
Komedi
1960
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Türkiye
|
Dram
1960
Ölüm Peşimizde
Türkiye
|
Dram, Polisiye
1960
Telli Kurşun
Türkiye
|
Dram, Suç
1960
Cici Katibem
Türkiye
|
96 dk
|
Komedi
1960
Civanmert
Türkiye
|
Macera
1960
Vatan Ve Namus
Türkiye
|
88 dk
|
Dram, Macera
1960
Çakır Eminem
Türkiye
|
Romantik
1959
Eceline Susamışlar
Türkiye
|
Macera, Polisiye, Suç
1959
Ömrümün Tek Gecesi
Türkiye
|
Dram
1959
Sevdalı Gelin
Türkiye
|
Dram, Suç
1959
Talihsizler
Türkiye
|
Dram
1959
İstiklal Uğrunda
Türkiye
|
Savaş, Tarih
1958
Memiş Haydutlar Arasında
Türkiye
|
Komedi, Macera
1958
Murada Ereceğiz
Türkiye
|
Romantik
1958
Esrarlı Kadın (günah Bende)
Türkiye
|
Dram
1958
Gönülden Ağlayanlar
Türkiye
|
Dram
1958
Leke
Türkiye
|
Dram
1957
Memiş İş Peşinde
Türkiye
|
Dram, Macera
1957