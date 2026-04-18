Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için 'yere yatın' diye bağırmış

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Nöbetçi öğretmen, saldırı sırasında öğrencilere 'yere yatın' diye bağırarak onları uyardı. Yaralı 8 öğrencinin tedavileri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği okulda saldırganın önüne gelene ateş açtığı sırada nöbetçi öğretmenin sınıfları dolaşıp, öğrencilere 'yere yatın' diye bağırdığı ortaya çıktı.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 8 öğrencinin tedavileri sürüyor. Saldırının yaşandığı okulda okuyan 6. sınıf öğrencilerinden H.K. (12), yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Merdivendeki kanlar şelale gibiydi"

Nöbetçi öğretmenin sınıfa girip, 'yere yatın' diyerek bağırdığını anlatan H.K., "Bizim boş dersimizdi. İlk başta silah sesi geldi biz inşaattan bir ses geliyor sandık. Böyle 5-10 kere sıktılar, sonra nöbetçi öğretmen sınıfa girip 'yere yatın' dedi. Saldırgan ilk başta 5-A sınıfına girip herkesi taramış, Ayla öğretmen öğrencileri için kendisini siper etmiş. Oradakiler ölünce tam bizim kata çıkacakken bir öğretmenimiz arkasından sopayla vurup etkisiz hale getirdiğini biliyorum. Korkuyorum, merdivendeki kanlar şelale gibiydi çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"Bizim okulda güvenliğin evi vardı, kendisi yoktu"

Okullarda böyle saldırıların bir daha olmamasını istediğini anlatan öğrenci, "Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Bizim okulda güvenliğin evi vardı kendisi yoktu, okullarda güvenlik olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Hayal gibi bir ortamdı"

Saldırı haberini aldıktan sonra kardeşini kurtarmak için okula gelen ağabey Şenol K. ise, "Ben olayı duyar duymaz okula koştum. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Hayal gibi bir ortamdı, çok da bir şey demek istemiyorum. Ben gittiğimde çok kimse yoktu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı