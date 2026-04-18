Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt Haber Videosunu İzle
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
Dün açılan Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatan İran, ABD Başkanı Trump'ıın açıklamasına dakikalar sonra yanıt verdi. İran Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "ABD’nin deniz ablukası devam ederse İran Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engelleyecek" denildi.

Cuma günü kısa süreliğine trafiğe açılan Hürmüz Boğazı, İran tarafından yeniden kapatıldı. ABD Başkanı Trump’ın, "Bize şantaj yapamazlar." açıklamasına dakikalar sonra yanıt veren İran Ulusal Güvenlik Konseyi, bölgedeki askeri kontrollerin sıkılaştırıldığını duyurdu.

"ABD'NİN ABLUKASI DEVAM EDERSE HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞLER ENGELLENECEK"

Tahran yönetimi, ABD'nin uyguladığı liman ablukası tamamen kalkmadan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Açıklamada, "ABD’nin deniz ablukası devam ederse İran Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engelleyecek" denildi.

İKİ GEMİYE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İngiliz basını, İran hücum botlarının Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtığını duyurdu. Tanker mürettebatının güvende olduğu belirtildi.

"ABD TAAHHÜTLERİNE BAĞLI KALMADI"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yayınladığı bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

HAMANEY: DONANMAMIZ HAZIR

Hürmüz'de abluka krizi tırmanırken, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney yeni bir açıklama yayımladı. Hamaney, açıklamada "Donanmamız düşmanlarımıza yeni ve acı yenilgiler yaşatmaya hazır" ifadesini kullandı.

