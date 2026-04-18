Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Galatasaray'da forma giyen ve sergilediği performansla dev takımları peşine takan Uğurcan Çakır hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Alman temsilcisi Bayern Münih'in milli kaleciyi transfer listesine aldığı ifade edildi.
Alman futbol devi Bayern Münih, efsanevi file bekçisi Manuel Neuer’in halefini belirlemek için kollarını sıvadı.
NEUER'İN HALEFİ UĞURCAN ÇAKIR
Bild’in haberine göre; Bavyera ekibi, 40 yaşına merdiven dayayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Neuer’in boşluğunu doldurmak için iddialı bir transfer listesi hazırladı. Bayern Münih’in scout ekibi tarafından hazırlanan dört kişilik kaleci listesinin ilk sırasında, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır yer alıyor. Alman devinin, tecrübeli eldiveni Neuer sonrası dönem için "bir numaralı aday" olarak belirlediği öne sürüldü.
RAKİPLERİ DE ALMANYA'DAN
Uğurcan Çakır’ın zirvede olduğu bu transfer listesinde Avrupa’nın yakından tanıdığı diğer isimler de bulunuyor. Bayern'in radarındaki diğer kalecilerin Hoffenheim’dan Oliver Baumann, Hamburg forması giyen Daniel Heuer Fernandes ve FC Köln’ün başarılı ismi Marvin Schwabe olduğu dile getirildi.