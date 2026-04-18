Haberler

Okkalı bir ceza yiyen Burak Yılmaz'dan flaş karar

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç men ve 160 bin TL para, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları ve kişilik haklarına saldırısı nedeniyle ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası alan Burak Yılmaz, gelecek kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasının ardından istifa ederek söylemleriyle TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edilmişti. 

Müsabaka görevlilerine yönelik sergilediği tutum ve maç sonu açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Burak Yılmaz'a, sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 160 bin TL para cezası, futbolun itibarını zedelemeye yönelik beyanatları ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası verildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ağır bir ceza alan genç teknik adam, radikal bir karar aldı. 40 yaşındaki Burak Yılmaz, yakın çevresiyle paylaştığı karara göre, Türkiye’deki teknik direktörlük kariyerine ara verecek. Genç teknik adamın, futbolculuk döneminde Lille formasıyla bıraktığı derin izleri referans alarak, kariyer gelişimini Avrupa’nın önde gelen liglerinde sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

