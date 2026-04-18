Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımına destek isteyen Saran, şampiyonluk yarışının bitmediğini ifade ederek, Çaykur Rizespor maçının son anlarında hatalı bir gol yiyen Ederson'un takıma attığı mesajı duyurdu.

''BU YARIŞ HENÜZ BİTMEDİ''

Sezonun kaybedilmediğini ifade eden Sadettin Saran, "Dün, dünde kaldı. Bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Çünkü önümüzde oynanacak 4 maç var. Bu yarış henüz bitmedi. Şimdi aynı inançla, aynı umutla, daha kararlı bir şekilde yeniden başlama zamanı." dedi.

''BİZ NE SUSTUK, NE GERİ DURDUK''

Hakem kararlarını eleştiren Sadettin Saran, "Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Soruyorum şimdi, bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yoksa Fenerbahçe bu ligin sadece seyir zevkini artıran bir unsur mu? Yeter. Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz. Sizler bizim sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk." sözlerini sarf etti.

''EDERSON MESAJ ATTI''

Brezilyalı kaleci Ederson'un Çaykur Rizespor maçının sonunda mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıklayan Saran, “Ederson dün WhatsApp grubuna ‘hepinizden özür dilerim tüm sorumluluk bana ait’ mesajı attı.'' ifadelerini kullandı.