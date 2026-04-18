Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı Haber Videosunu İzle
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Oyuncularına destek verilmesi istediğini ifade eden Sadettin Saran, Ederson'un Çaykur Rizespor maçındaki skorun sorumluluğunu aldığını söyleyerek “Ederson dün WhatsApp grubuna ‘hepinizden özür dilerim tüm sorumluluk bana ait’ mesajı attı'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımına destek isteyen Saran, şampiyonluk yarışının bitmediğini ifade ederek, Çaykur Rizespor maçının son anlarında hatalı bir gol yiyen Ederson'un takıma attığı mesajı duyurdu. 

''BU YARIŞ HENÜZ BİTMEDİ''

Sezonun kaybedilmediğini ifade eden Sadettin Saran, "Dün, dünde kaldı. Bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Çünkü önümüzde oynanacak 4 maç var. Bu yarış henüz bitmedi. Şimdi aynı inançla, aynı umutla, daha kararlı bir şekilde yeniden başlama zamanı." dedi. 

''BİZ NE SUSTUK, NE GERİ DURDUK''

Hakem kararlarını eleştiren Sadettin Saran, "Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Soruyorum şimdi, bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yoksa Fenerbahçe bu ligin sadece seyir zevkini artıran bir unsur mu? Yeter. Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz. Sizler bizim sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk." sözlerini sarf etti. 

''EDERSON MESAJ ATTI''

Brezilyalı kaleci Ederson'un Çaykur Rizespor maçının sonunda mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıklayan Saran, “Ederson dün WhatsApp grubuna ‘hepinizden özür dilerim tüm sorumluluk bana ait’ mesajı attı.'' ifadelerini kullandı. 

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okul bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Haberler.com
500

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Saldırganı karşı sınıfında okuyan öğrenci anlattı

Saldırganı karşı sınıfında okuyan öğrenci anlattı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

Film gibi olay! Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Arda Turan, Süper Lig devinin yıldız kalecisini Shakhtar Donetsk'e istiyor

Süper Lig devinden Ukrayna'ya sürpriz transfer
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!