Fatih Karagümrük ve Eyüpspor karşılaştı! İşte 6 puanlık maçta kazanan

Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

EYÜPSPOR GERİDEN GELEREK KAZANDI

Fatih Karagümrük, 16. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matias Kranevitter kendi kalesine ve 44. dakikada Mateusz Legowski attı. Eyüpspor forması giyen Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

6 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Eyüpspor, 25 puana yükselerek ligde kalma umutlarını korudu. Ligde kendi sahasında 4 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 20 puanda kalarak ligde kalma umutlarını zora soktu. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş deplasmanına gidecek.