Fatih Karagümrük ve Eyüpspor karşılaştı! İşte 6 puanlık maçta kazanan

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karagümrük, evinde 4 maç sonra kaybederken, Eyüpspor, ligde 6 maç sonra kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta Fatih Karagümrük ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

EYÜPSPOR GERİDEN GELEREK KAZANDI

Fatih Karagümrük, 16. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matias Kranevitter kendi kalesine ve 44. dakikada Mateusz Legowski attı. Eyüpspor forması giyen Anıl Yaşar, 78. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

6 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Eyüpspor, 25 puana yükselerek ligde kalma umutlarını korudu. Ligde kendi sahasında 4 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 20 puanda kalarak ligde kalma umutlarını zora soktu. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Türkiye süper jigi değil Türkiye İstanbul ligi. Takımların yarısı İstanbul'dan İnşallah ikisi de düşer

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı