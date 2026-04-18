İsrail ordusu, Lübnan'da da Gazze Şeridi'ndeki gibi "sarı hat" oluşturduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'da da Gazze Şeridi'ndeki gibi 'sarı hat' oluşturduğunu duyurdu Haber Videosunu İzle
İsrail ordusu, Lübnan'da da Gazze Şeridi'ndeki gibi 'sarı hat' oluşturduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde 'sarı hat' oluşturduğunu ve bu hat çevresinde saldırıların devam ettiğini açıkladı. Geçici ateşkese rağmen sivillerin geri dönüşüne izin verilmeyeceği vurgulandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'nde olduğu gibi "sarı hat" oluşturduğunu açıkladı.

LÜBNAN'DA SARI HAT ÇEVRESİNDE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen oluşturulan "sarı hat" çevresinde saldırılara devam edildiği belirtildi. Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyinde de işgal ettiği bölgeleri kapalı askeri alanlara dönüştüren İsrail ordusu, duyurulan "sarı hattın" güneyindeki 55 köyü işgal altında tutuyor.

İsrail, sürgün emirleriyle boşalttığı söz konusu köy ve beldeleri ateşkese rağmen yıkmaya devam edeceğini ve sivillerin geri dönüşüne izin vermeyeceğini vurguluyor.

Öte yandan bazı Hizbullah mensuplarının Lübnan'da yeni oluşturulan "sarı hat"a yaklaştığını öne süren İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen bazı bölgelere hava ve kara saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

LÜBNAN'DA GEÇİCİ ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "sarı hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen sık sık "sarı hattı" geçtikleri gerekçesiyle Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi

Yer İstanbul! Dönercide skandal görüntüler