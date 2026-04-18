Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

İçişleri Bakanlığı, 20 il için kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yaparak sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 18 Nisan 2026 Cumartesi günü için 20 ilde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli, yer yer ise şiddetli olacağı belirtildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Açıklamaya göre; Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın batı ve Batman’ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli; Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU’DA DA ETKİLİ OLACAK

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ankara çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevrelerinin de kuvvetli yağıştan etkileneceği bildirildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bakanlık, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Ayrıca toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış görülebileceği belirtilerek, yetkili kurumların uyarılarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

İşte yapılan o paylaşım; 

Olgun Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

