Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, 81 yaşında hayatını kaybetti. Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında SHP ve CHP'den Trabzon Belediye Başkanlığı da yapmıştı.

Trabzon spor Kulübü’nün eski başkanlarından ve Trabzon eski Belediye Başkanı Atay Aktuğ, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Atay Aktuğ'u Kaybettik. Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Atay Aktuğ, sadece spor dünyasında değil, Trabzon’un yerel yönetiminde de tarihi bir figürdü. 1989-1994 yılları arasında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında Trabzon Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca şehrin altyapısından kültürel gelişimine kadar pek çok projede imzası bulundu.

Futbolculuk kariyerinde, İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra; 1980-82 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev aldı. Daha sonra siyasete atılan Atay Aktuğ, 1989-94 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı yaptı. 2003 yılında Trabzonspor Başkanlığı'na seçildi. 2006 yılında görevini Nuri Albayrak'a bıraktı. Başkanlığı döneminde bir Türkiye Kupası iki adet de lig ikinciliği elde etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Allahın kulu:

Asıl maç şimdi başlıyor

