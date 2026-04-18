Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti

Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bir ilkokulun bahçesinde 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Olayda 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybederken, bir çocuk ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir ilkokulun bahçesine yıldırım isabet etti. Çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

YARALI ÖĞRENCİNİN DURUMU CİDDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürene M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
