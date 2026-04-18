Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi

Juventus'ta sakatlığının ardından takım antrenmanlarına geri dönen Kenan Yıldız, pazar günü oynanacak Bologna maçında forma giyebilecek.

İtalya Serie A devi Juventus'a bir süredir sakatlığı bulunan genç yeteneği Kenan Yıldız’dan müjdeli haber geldi. 

KENAN YILDIZ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan milli futbolcunun iyileşme süreci tamamlandı. Gelen bilgilere göre, bir süredir bireysel program dahilinde çalışan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, bugün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Kenan'ın fiziksel olarak kendini iyi hissettiği ve teknik direktörün görev vermesi durumunda forma giymeye hazır olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Milli takımdaki başarılarının yanı sıra Juventus formasıyla da bu sezon dikkat çekici işlere imza atan Kenan, sakatlık öncesi ilk 11'in önemli parçalarından biri haline gelmişti. Genç yıldızın, hafta sonu oynanacak olan lig mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu sezon 42 maça çıkan Kenan, 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 

