Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
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Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Meteoroloji günlerdir Türkiye'nin birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu. Yol ve köprülerin çöktüğü şehirde, çok sayıda araç suya kapılırken, Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada Kumluca beldesinde evi yıkılan 80 yaşlarından bir kadının kayıp olduğunu ifade etti. Bölgeden gelen görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

YOLLAR ÇÖKTÜ, BİR ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİ YIKILAN YAŞLI KADIN KAYBOLDU

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde de sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı.

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler

''İLK İHBARLAR GECE 03.00 SIRALARINDA GELDİ''

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus karayolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde kentte etkili olan yağışların yarattığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgeden gelen son görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İşte afet bölgesinden ilk görüntüler;

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Sel sularına kapılarak kaybolan kadın 25 kilometre uzakta bulundu
Sel sularına kapılarak kaybolan kadın 25 kilometre uzakta bulundu
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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