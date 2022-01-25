Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi! Eş anlam nedir?
Eş anlamlı kelimeler nelerdir sorusu özellikle 2. sınıf, 3. sınıf, 4, sınıf ve 5. sınıf öğrencileri tarafından müfredat konuları çerçevesinde araştırılmaktadır. Genellikle bir kelimenin eş anlamı merak edilirken "kelimesinin eş anlamı nedir" sorusu yöneltilir. Bu haberimizde eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelime örnekleri: Eş anlamlı kelime nedir? sorularının yanıtı ve eş anlamlı kelimeler 2. sınıf, 3. sınıf, 4.sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelimeler listesi yer almaktadır.
Eş anlamlı kelimeler sözlüğü bize hangi kelimelerin genelde birbirlerinin yerini tutabileceğini gösterir. Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlı fiiller de mevcuttur. Haberimizde eş anlamlı sözcük örnekleri daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, eş anlamlı sözcükler nelerdir?Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi ve Eş anlam nedir? Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Örneklerle haberimizde...
Eş anlamlı kelimeler; anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan kelimelerdir.
Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.
kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, vasıta-araç.
Öztürkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:
deprem - yer sarsıntısı
Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlı fiiller de mevcuttur:
saklamak - gizlemek, duymak - işitmek
Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.
Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eş anlamlı olabilir:
Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.
Okulda bugün fotoğraf çekimi var.
Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eş anlamlı görevi üstlenmiştir ancak "Bugün okuldaki suluboya resim sergisini gezmeye gideceğim." cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.
Kısmî eş anlamlı sözcüklere örnek olarak koymak-bırakmak, göz-çekmece, gezmek-dolaşmak, doğru-gerçek verilebilir.
abide eş anlamlısı: anıt
acele eş anlamlısı:çabuk
acemi eş anlamlısı: toy
aciz eş anlamlısı: güçsüz
asır eş anlamlısı:yüzyıl
adalet eş anlamlısı: hak
adaptasyon eş anlamlısı: uyarlama
adet eş anlamlısı: sayı
aka eş anlamlısı: büyük
akıl eş anlamlısı: us
al eş anlamlısı: kırmızı
alelade eş anlamlısı: sıradan
aleni eş anlamlısı: açık
ara eş anlamlısı: fasıla
araba eş anlamlısı: otomobil
armağan eş anlamlısı: hediye
aşk eş anlamlısı: sevi
atik eş anlamlısı: seri
ayakkabı eş anlamlısı: pabuç
bağışlama eş anlamlısı: affetme
bacı eş anlamlısı: kız kardeş
baş eş anlamlısı: kafa
barış eş anlamlısı: sulh
bayağı eş anlamlısı: adi
beyaz eş anlamlısı: ak
bencil eş anlamlısı: egoist
bonkör eş anlamlısı: cömert
büyü eş anlamlısı: afsun
cennet eş anlamlısı: aden
cevap eş anlamlısı: yanıt
cılız eş anlamlısı: zayıf
cimri eş anlamlısı: pinti
cesur eş anlamlısı: yürekli
cihaz eş anlamlısı: aygıt
cümle eş anlamlısı: tümce
çabuk eş anlamlısı: acele
çağrı eş anlamlısı: davet
çamur eş anlamlısı: balçık
çare eş anlamlısı: umar
denk eş anlamlısı: müsavi
deprem eş anlamlısı: zelzele
deneyim eş anlamlısı: tecrübe
dilek eş anlamlısı: istek, arzu
dizi eş anlamlısı: sıra
deli eş anlamlısı: çılgın
doktor eş anlamlısı: hekim
dost eş anlamlısı: arkadaş
edebiyat eş anlamlısı: yazın
ece eş anlamlısı: güzel kadın
edep eş anlamlısı: adap
eklem eş anlamlısı: bent
ehemmiyet eş anlamlısı: önem
elbise eş anlamlısı: esbap
emniyet eş anlamlısı: güven
eser eş anlamlısı: yapıt
eş anlamlı sözcükler eş anlamlısı: anlamdaş sözcükler
ev eş anlamlısı: konut
fakir eş anlamlısı: yoksul
fayda eş anlamlısı: yarar
fena eş anlamlısı: kötü
fenomen eş anlamlısı: olgu
fikir eş anlamlısı: düşünce, ide
gemi eş anlamlısı: vapur
gezmek eş anlamlısı: dolaşmak
gökyüzü eş anlamlısı: sema
gülünç eş anlamlısı: komik
gözlem eş anlamlısı: rasat
güç eş anlamlısı: kuvvet
hadise eş anlamlısı: olay
hareket eş anlamlısı: kinetik
hasım eş anlamlısı: düşman
hasret eş anlamlısı: özlem
hatıra eş anlamlısı: anı
hediye eş anlamlısı: armağan
hekim eş anlamlısı: doktor
hısım eş anlamlısı: dost
ırak eş anlamlısı: uzak
ırmak eş anlamlısı: nehir
idadi eş anlamlısı: lise
idare eş anlamlısı: yönetim
ihtiyar eş anlamlısı: yaşlı
ihtiyaç eş anlamlısı: gereksinim
ilan eş anlamlısı: duyuru
imkan eş anlamlısı: olanak
ilişki eş anlamlısı: münasebet
istirahat eş anlamlısı: dinlenmek
imtihan eş anlamlısı: sınav
isim eş anlamlısı: ad
istasyon eş anlamlısı: gar, terminal
gelecek eş anlamlısı: istikbal
işçi eş anlamlısı: amele
çabuk eş anlamlısı: ivedi
açıklama eş anlamlısı: izahat
kabiliyet eş anlamlısı: yetenek
kafa eş anlamlısı: baş
kahin eş anlamlısı: medyum
kalp eş anlamlısı: yürek
karizma eş anlamlısı: ergi
kanıt eş anlamlısı: delil
kelime eş anlamlısı: sözcük
kılavuz eş anlamlısı: rehber
kırmızı eş anlamlısı: al
kıyı eş anlamlısı: sahil
kirli eş anlamlısı: pis
kolay eş anlamlısı: basit
koşul eş anlamlısı: şart
konuk eş anlamlısı: misafir
kural eş anlamlısı: kaide
kuvvetli eş anlamlısı: güçlü
küçük eş anlamlısı: ufak, minik
lider eş anlamlısı: önder
mal eş anlamlısı: meta
maharet eş anlamlısı: beceri
mani eş anlamlısı: engel
matem eş anlamlısı: yas
menfaat eş anlamlısı: çıkar
mektep eş anlamlısı: okul
mektup eş anlamlısı: name
merkep eş anlamlısı: eşek
misafir eş anlamlısı: konuk
misal eş anlamlısı: örnek
muharebe eş anlamlısı: savaş
mübarek eş anlamlısı: kutsal
namzet eş anlamlısı: aday
nehir eş anlamlısı: ırmak
nesil eş anlamlısı: kuşak
nezir eş anlamlısı: adak
okul eş anlamlısı: mektep
ortalama eş anlamlısı: vasat
oy eş anlamlısı: rey
ozan eş anlamlısı: şair
öğrenci eş anlamlısı: talebe
öğretmen eş anlamlısı: muallim
önder eş anlamlısı: lider
örnek eş anlamlısı: misal
öykü eş anlamlısı: hikaye
problem eş anlamlısı: sorun
rey eş anlamlısı: oy
rüştiye eş anlamlısı: ortaokul
rutubet eş anlamlısı: nem
rüzgar eş anlamlısı: yel
saadet eş anlamlısı: mutluluk
sabit eş anlamlısı: durağan (durgun)
sağlık eş anlamlısı: sıhhat
savaş eş anlamlısı: cenk, muharebe
sebep eş anlamlısı: neden
sene eş anlamlısı: yüzyıl, asır
serüven eş anlamlısı: macera
sevinç eş anlamlısı: mutluluk
sınav eş anlamlısı: imtihan
sınıf eş anlamlısı: derslik
yıldız eş anlamlısı: sitane
siyah eş anlamlısı: kara
son eş anlamlısı: nihayet
sonbahar eş anlamlısı: güz
soru eş anlamlısı: sual
sorumluluk eş anlamlısı: mesuliyet
sözcük eş anlamlısı: kelime
sözlük eş anlamlısı: lügat
şaka eş anlamlısı: latife
şakacı eş anlamlısı: nüktedan
şehir eş anlamlısı: kent
tabiat eş anlamlısı: doğa
tartışma eş anlamlısı: münakaşa
tarım eş anlamlısı: ekin
takip eş anlamlısı: izleme
temel eş anlamlısı: esas
tören eş anlamlısı: merasim
tren eş anlamlısı: şimendifer
tutsak eş anlamlısı: esir
tümce eş anlamlısı: cümle
uçak eş anlamlısı: tayyare
ulu eş anlamlısı: yüce
ulus eş anlamlısı: millet
usta eş anlamlısı: ehil
uyarı eş anlamlısı: ikaz
uygarlık eş anlamlısı: medeniyet
uygar eş anlamlısı: çağdaş
üzüntü eş anlamlısı: tasa
vakit eş anlamlısı: zaman
vatan eş anlamlısı: yurt
vazife eş anlamlısı: görev
veteriner eş anlamlısı: baytar
vilayet eş anlamlısı:il
yaşlı eş anlamlısı: ihtiyar
yel eş anlamlısı: rüzgar
yemek eş anlamlısı: aş
yetenek eş anlamlısı: beceri, kabiliyet
yıl eş anlamlısı: sene
yılmak eş anlamlısı: bıkmak
yoksul eş anlamlısı: fakir
yurt eş anlamlısı: vatan
yürek eş anlamlısı: kalp
yüz eş anlamlısı: sima, surat
zehir eş anlamlısı: agu
zengin eş anlamlısı: varlıklı
zırnık eş anlamlısı: metelik
abide kelimesinin eş anlamlısı anıttır
acele kelimesinin eş anlamlısı çabuktur
acemi kelimesinin eş anlamlısı toydur
aciz kelimesinin eş anlamlısı güçsüzdür
asır kelimesinin eş anlamlısı yüzyıldır
adalet kelimesinin eş anlamlısı haktır
adaptasyon kelimesinin eş anlamlısı uyarlamadır
adet kelimesinin eş anlamlısı sayıdır
aka kelimesinin eş anlamlısı büyüktür
akıl kelimesinin eş anlamlısı ustur
al kelimesinin eş anlamlısı kırmızıdır
alelade kelimesinin eş anlamlısı sıradandır
aleni kelimesinin eş anlamlısı açıktır
ara kelimesinin eş anlamlısı fasıladır
araba kelimesinin eş anlamlısı otomobildir
armağan kelimesinin eş anlamlısı hediyedir
aşk kelimesinin eş anlamlısı sevidir
atik kelimesinin eş anlamlısı seridir
ayakkabı kelimesinin eş anlamlısı pabuçtur
bağışlama kelimesinin eş anlamlısı affetmedir
bacı kelimesinin eş anlamlısı kız kardeştir
baş kelimesinin eş anlamlısı kafadır
barış kelimesinin eş anlamlısı sulhtur
bayağı kelimesinin eş anlamlısı adidir
beyaz kelimesinin eş anlamlısı aktır
bencil kelimesinin eş anlamlısı egoisttir
bonkör kelimesinin eş anlamlısı cömerttir
büyü kelimesinin eş anlamlısı afsundur
cennet kelimesinin eş anlamlısı adendir
cevap kelimesinin eş anlamlısı yanıttır
cılız kelimesinin eş anlamlısı zayıftır
cimri kelimesinin eş anlamlısı pintidir
cesur kelimesinin eş anlamlısı yüreklidir
cihaz kelimesinin eş anlamlısı aygıttır
cümle kelimesinin eş anlamlısı tümcedir
çabuk kelimesinin eş anlamlısı aceledir
çağrı kelimesinin eş anlamlısı davettir
çamur kelimesinin eş anlamlısı balçıktır
çare kelimesinin eş anlamlısı umardır
denk kelimesinin eş anlamlısı müsavidir
deprem kelimesinin eş anlamlısı zelzeledir
deneyim kelimesinin eş anlamlısı tecrübedir
dilek kelimesinin eş anlamlısı istek, arzudur
dizi kelimesinin eş anlamlısı sıradır
deli kelimesinin eş anlamlısı çılgındır
doktor kelimesinin eş anlamlısı hekimdir
dost kelimesinin eş anlamlısı arkadaştır
edebiyat kelimesinin eş anlamlısı yazındır
ece kelimesinin eş anlamlısı güzel kadındır
edep kelimesinin eş anlamlısı adaptır
eklem kelimesinin eş anlamlısı benttir
ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı önemdir
elbise kelimesinin eş anlamlısı esbaptır
emniyet kelimesinin eş anlamlısı güvendir
eser kelimesinin eş anlamlısı yapıttır
eş anlamlı sözcükler kelimesinin eş anlamlısı anlamdaş sözcüklerdir
ev kelimesinin eş anlamlısı konuttur
fakir kelimesinin eş anlamlısı yoksuldur
fayda kelimesinin eş anlamlısı yarardır
fena kelimesinin eş anlamlısı kötüdür
fenomen kelimesinin eş anlamlısı olgudur
fikir kelimesinin eş anlamlısı düşünce, idedir
gemi kelimesinin eş anlamlısı vapurdur
gezmek kelimesinin eş anlamlısı dolaşmaktır
gökyüzü kelimesinin eş anlamlısı semadır
gülünç kelimesinin eş anlamlısı komiktir
gözlem kelimesinin eş anlamlısı rasattır
güç kelimesinin eş anlamlısı kuvvettir
hadise kelimesinin eş anlamlısı olaydır
hareket kelimesinin eş anlamlısı kinetiktir
hasım kelimesinin eş anlamlısı düşmandır
hasret kelimesinin eş anlamlısı özlemdir
hatıra kelimesinin eş anlamlısı anıdır
hediye kelimesinin eş anlamlısı armağandır
hekim kelimesinin eş anlamlısı doktordur
hısım kelimesinin eş anlamlısı dosttur
ırak kelimesinin eş anlamlısı uzaktır
ırmak kelimesinin eş anlamlısı nehirdir
idadi kelimesinin eş anlamlısı lisedir
idare kelimesinin eş anlamlısı yönetimdir
ihtiyar kelimesinin eş anlamlısı yaşlıdır
ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı gereksinimdir
ilan kelimesinin eş anlamlısı duyurudur
imkan kelimesinin eş anlamlısı olanaktır
ilişki kelimesinin eş anlamlısı münasebettir
istirahat kelimesinin eş anlamlısı dinlenmektir
imtihan kelimesinin eş anlamlısı sınavdır
isim kelimesinin eş anlamlısı addır
istasyon kelimesinin eş anlamlısı gar, terminaldir
gelecek kelimesinin eş anlamlısı istikbaldir
işçi kelimesinin eş anlamlısı ameledir
çabuk kelimesinin eş anlamlısı ivedidir
açıklama kelimesinin eş anlamlısı izahattır
kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı yetenektir
kafa kelimesinin eş anlamlısı baştır
kahin kelimesinin eş anlamlısı medyumdur
kalp kelimesinin eş anlamlısı yürektir
karizma kelimesinin eş anlamlısı ergidir
kanıt kelimesinin eş anlamlısı delildir
kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür
kılavuz kelimesinin eş anlamlısı rehberdir
kırmızı kelimesinin eş anlamlısı aldır
kıyı kelimesinin eş anlamlısı sahildir
kirli kelimesinin eş anlamlısı pistir
kolay kelimesinin eş anlamlısı basittir
koşul kelimesinin eş anlamlısı şarttır
konuk kelimesinin eş anlamlısı misafirdir
kural kelimesinin eş anlamlısı kaidedir
kuvvetli kelimesinin eş anlamlısı güçlüdür
küçük kelimesinin eş anlamlısı ufak, miniktir
lider kelimesinin eş anlamlısı önderdir
mal kelimesinin eş anlamlısı metadır
maharet kelimesinin eş anlamlısı beceridir
mani kelimesinin eş anlamlısı engeldir
matem kelimesinin eş anlamlısı yastır
menfaat kelimesinin eş anlamlısı çıkardır
mektep kelimesinin eş anlamlısı okuldur
mektup kelimesinin eş anlamlısı namedir
merkep kelimesinin eş anlamlısı eşektir
misafir kelimesinin eş anlamlısı konuktur
misal kelimesinin eş anlamlısı örnektir
muharebe kelimesinin eş anlamlısı savaştır
mübarek kelimesinin eş anlamlısı kutsaldır
namzet kelimesinin eş anlamlısı adaydır
nehir kelimesinin eş anlamlısı ırmaktır
nesil kelimesinin eş anlamlısı kuşaktır
nezir kelimesinin eş anlamlısı adaktır
okul kelimesinin eş anlamlısı mekteptir
ortalama kelimesinin eş anlamlısı vasattır
oy kelimesinin eş anlamlısı reydir
ozan kelimesinin eş anlamlısı şairdir
öğrenci kelimesinin eş anlamlısı talebedir
öğretmen kelimesinin eş anlamlısı muallimdir
önder kelimesinin eş anlamlısı liderdir
örnek kelimesinin eş anlamlısı misaldir
öykü kelimesinin eş anlamlısı hikayedir
problem kelimesinin eş anlamlısı sorundur
rey kelimesinin eş anlamlısı oydur
rüştiye kelimesinin eş anlamlısı ortaokuldur
rutubet kelimesinin eş anlamlısı nemdir
rüzgar kelimesinin eş anlamlısı yeldir
saadet kelimesinin eş anlamlısı mutluluktur
sabit kelimesinin eş anlamlısı durağandır
sağlık kelimesinin eş anlamlısı sıhhattır
savaş kelimesinin eş anlamlısı cenk, muharebedir
sebep kelimesinin eş anlamlısı nedendir
sene kelimesinin eş anlamlısı yüzyıl, asırdır
serüven kelimesinin eş anlamlısı maceradır
sevinç kelimesinin eş anlamlısı mutluluktur
sınav kelimesinin eş anlamlısı imtihandır
sınıf kelimesinin eş anlamlısı dersliktir
yıldız kelimesinin eş anlamlısı sitanedir
siyah kelimesinin eş anlamlısı karadır
son kelimesinin eş anlamlısı nihayettir
sonbahar kelimesinin eş anlamlısı: güzdür
soru kelimesinin eş anlamlısı sualdir
sorumluluk kelimesinin eş anlamlısı mesuliyet
sözcük kelimesinin eş anlamlısı kelimedir
sözlük kelimesinin eş anlamlısı lügattir
şaka kelimesinin eş anlamlısı latifedir
şakacı kelimesinin eş anlamlısı nüktedandır
şehir kelimesinin eş anlamlısı kenttir
tabiat kelimesinin eş anlamlısı doğadır
tartışma kelimesinin eş anlamlısı münakaşadır
tarım kelimesinin eş anlamlısı ekindir
takip kelimesinin eş anlamlısı izlemedir
temel kelimesinin eş anlamlısı esastır
tören kelimesinin eş anlamlısı merasimdir
tren kelimesinin eş anlamlısı şimendiferdir
tutsak kelimesinin eş anlamlısı esirdir
tümce kelimesinin eş anlamlısı cümledir
uçak kelimesinin eş anlamlısı tayyaredir
ulu kelimesinin eş anlamlısı yücedir
ulus kelimesinin eş anlamlısı millettir
usta kelimesinin eş anlamlısı ehildir
uyarı kelimesinin eş anlamlısı ikazdır
uygarlık kelimesinin eş anlamlısı medeniyettir
uygar kelimesinin eş anlamlısı çağdaştır
üzüntü kelimesinin eş anlamlısı tasadır
vakit kelimesinin eş anlamlısı zamandır
vatan kelimesinin eş anlamlısı yurttur
vazife kelimesinin eş anlamlısı görevdir
veteriner kelimesinin eş anlamlısı baytardır
vilayet kelimesinin eş anlamlısı ildir
yaşlı kelimesinin eş anlamlısı ihtiyardır
yel kelimesinin eş anlamlısı rüzgardır
yemek kelimesinin eş anlamlısı aştır
yetenek kelimesinin eş anlamlısı beceri, kabiliyettir
yıl kelimesinin eş anlamlısı senedir
yılmak kelimesinin eş anlamlısı bıkmaktır
yoksul kelimesinin eş anlamlısı fakirdir
yurt kelimesinin eş anlamlısı vatandır
yürek kelimesinin eş anlamlısı kalptir
yüz kelimesinin eş anlamlısı sima, surattır
zehir kelimesinin eş anlamlısı agudur
zengin kelimesinin eş anlamlısı varlıklıdır
zırnık kelimesinin eş anlamlısı meteliktir
3. Sınıfta anlatılan eş anlamlı kelimelerin anlatımlarına bakalım. Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Yani tam olarak aynı anlama sahip olan iki ve ikiden fazla kelimeyi kast ediyoruz. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler, cümlede anlam değişikliği olmaz. Eğer anlam değişikliği olursa o eş anlamlı kelime değildir. Örneğin, yaşlı ve ihtiyar kelimeleri birer eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime aynı cümlede yer değiştirebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim
Yaşlı adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.
İhtiyar adam öyle bir koştu ki herkes şaşırdı kaldı.
Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.
Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.
Kara – Siyah/ Mektep – Okul/ Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse/ Doktor – Hekim/ Barış – Sulh
Okul – Mektep/ Savaş – Harp/ Sade – Yalın
Anne – Valide/ Amaç – Gaye/ Ak – Beyaz
Kırmızı – Al/ Duygu – His/ Aş – Yemek
Hız – Sürat/ Hasret – Özlem/ Ad – İsim
Ün – Şöhret/ Sözcük – Kelime/ Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu/ Yüzyıl – Asır/ Yönetim – İdare
Misafir – Konuk/ Lisan – Dil/ Müsaade – İzin
Buluş – İcat/ İlave – Ek/ Sınav – İmtihan
UYARI:
Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.
SİYAH – KARA
Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
(SİYAH'la eş anlamlıdır.)
İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
(SİYAH'la eş anlamlı değildir.)
AK – BEYAZ
Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
("AK"la eş anlamlıdır.)
Bakkaldan beyaz peynir al.
("AK"la eş anlamlı değildir.)
UYARI :
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
Bu sene bol para kazandım. (çok)
Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)
UYARI:
Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.