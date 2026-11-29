Fenerbahçe'de Erzurumspor FK mücadelesi öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

OPPONG KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı resmi bilgilendirmeyle futbolcusu Kojo Oppong'un maç kadrosundan çıkarıldığını kamuoyuna duyurdu.

YÜKSEK ATEŞİ DÜŞMEDİ

Kulüp tarafından paylaşılan detaylara göre; Genç oyuncu, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından uygulanan tüm tedavilere rağmen Oppong'un yüksek ateşinin düşmemesi, kararın alınmasında belirleyici oldu. Sağlık ekibinin titiz değerlendirmeleri ve görüşleri doğrultusunda futbolcunun Erzurumspor maçında görev alamayacağı kesinleşti. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sağlığına kavuşması için yürütülen tedavi ve yakından takip sürecinin aralıksız devam ettiğini de vurguladı.