Kojo Oppong, Erzurumspor FK maçı kadrosundan çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong, gribal enfeksiyon sebebiyle Erzurumspor FK maçı kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Erzurumspor FK mücadelesi öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
OPPONG KADRODAN ÇIKARILDI
Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı resmi bilgilendirmeyle futbolcusu Kojo Oppong'un maç kadrosundan çıkarıldığını kamuoyuna duyurdu.
YÜKSEK ATEŞİ DÜŞMEDİ
Kulüp tarafından paylaşılan detaylara göre; Genç oyuncu, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon sebebiyle rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından uygulanan tüm tedavilere rağmen Oppong'un yüksek ateşinin düşmemesi, kararın alınmasında belirleyici oldu. Sağlık ekibinin titiz değerlendirmeleri ve görüşleri doğrultusunda futbolcunun Erzurumspor maçında görev alamayacağı kesinleşti. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sağlığına kavuşması için yürütülen tedavi ve yakından takip sürecinin aralıksız devam ettiğini de vurguladı.