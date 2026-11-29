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7 Eylül Turgutlu 1984 SK'nin tarihindeki ilk kadın teknik direktör olan 22 yaşındaki Zeynep Mestan, takımının başında çıktığı ilk resmi maçta 4-1'lik galibiyete imza attı. Kalabalık tribünlerin önünde Manisa Başakşehir'i mağlup eden Turgutlu temsilcisi, Manisa Süper Amatör Lig'e galibiyetle başladı.

İLK RESMİ SINAVDA GALİBİYET

Saha kenarında kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü unvanıyla yer alan Zeynep Mestan, ilk resmî maçında öğrencileriyle birlikte farklı bir skor elde etti. Yoğun seyirci desteğinin hissedildiği mücadelede rakibine 4-1 üstünlük sağlayan 7 Eylül Turgutlu 1984 SK, ligdeki ilk haftada hanesine 3 puanı yazdırdı.

''KİMSENİN BİZDEN ŞÜPHESİ OLMASIN''

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlarla galibiyet sevincini paylaşan teknik direktör Zeynep Mestan, tribünlere üçlü çektirdi. Genç çalıştırıcı maç sonrası yaptığı açıklamada iddialı konuşarak "Kimsenin bizden şüphesi olmasın. Bu takımın hedefleri var ve onlara ulaşacağız." dedi.