LaLiga'nın 14. haftasında Santiago Bernabeu'da Alaves'e 2-1 mağlup olan Real Madrid'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun 60. dakikada Arda Güler'i oyundan alması hem tribünlerde hem de İspanyol spor basınında büyük tartışma yarattı.

ARDA ÇIKTI, 15 SANİYE SONRA GOL GELDİ

Mourinho'nun 60. dakikada Arda Güler'in yerine Carlos Espi'yi sahaya sürmesinin ardından tribünlerden ıslıklar yükseldi. Milli futbolcunun hızlı bir şekilde sahayı terk etmesi ve kenara gelirken Espi ile tokalaşmadan kulübeye yönelmesi dikkat çekti. Real Madrid, Arda'nın oyundan çıkmasından yalnızca 15 saniye sonra kalesinde ikinci golü gördü.

MOURINHO: ''ÖNÜMDE İKİ SEÇENEK VARDI''

Karşılaşma sonrası basın toplantısında değişikliği savunan Jose Mourinho, rakibin savunmada beş, ön alanda üç oyuncuyla kurduğu sıkı yapıya dikkat çekti. Portekizli teknik adam "Ceza sahası içinde varlık gösteremiyorduk; topu dolaştırıyorduk ama ceza sahasını dolduramıyorduk. Espi'yi oyuna alırken önümde sadece iki gerçek seçenek vardı: Ya Arda'yı ya da Vinicius'u kenara almak. Bir kanatta Vinicius'un, diğer kanatta ise Diomande'nin yer almasının daha fazla alan yaratmak için gereken genişliği sağlayacağını düşündüm." dedi.

''BU TAMAMEN NORMAL''

Arda Güler ve Bernardo'nun benzer profillerde olduğunu ve bunun rakibin savunmasını kolaylaştırdığını belirten Mourinho, Arda'nın tepkisiyle ilgili soruya ise "Oynamak isteyen bir oyuncunun oyundan alındığı için mutsuz olması gayet anlaşılabilir bir durum. Bu tamamen normal" yanıtını verdi.

İSPANYOL BASININDAN MOURINHO'YA ELEŞTİRİ

Mourinho'nun tercihi İspanyol medyası tarafından sert şekilde eleştirildi. Cadena SER'deki değerlendirmede, çıkarılması gereken ismin Arda değil Vinicius olduğunu savunularak, Madrid taraftarının Vinicius'un performansından ve saha dışı olaylardan bıktığını, Arda'nın ise oyunda kalması gerektiğini ifade etti.

Marca'daki haberde ise galibiyet için iki gole ihtiyaç duyulan anlarda Arda'nın çıkarılmasını sorgulanarak, hücumda fikir üretmekte zorlanan Madrid'de Arda'nın çok daha fazla süre almayı hak ettiği vurgulandı.

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